Apple Glass für 499 Dollar: Präsentation erst im März 2021?

Apple soll eifrig an seinem Augmented-Reality-Wearable arbeiten, welches simpel Glass heißt. Da werden Erin­ne­rungen an einen Wett­be­werber wach. Das Produkt erblickt angeb­lich erst nächstes Jahr das Licht der Welt.

Es gibt Neuig­keiten zu der geplanten Apple-Daten­brille. Diese soll auf den Produkt­namen Apple Glass hören und im März 2021 offi­ziell vorge­stellt werden. Als Start­preis für die schlaue Brille seien 499 US-Dollar ange­dacht. In beiden Bril­len­glä­sern soll ein Display stecken, das auf Gesten reagiert. Menschen mit Sehschwäche sollen optio­nale Korrek­tur­gläser erwerben können. Autonom scheint die erste Apple Glass aber nicht zu funk­tio­nieren. Ein gekop­peltes iPhone sei zwin­gend erfor­der­lich. Apropos iPhone: Es tauchte ein Foto der Haupt­pla­tine des iPhone 12 auf.

Zeigt sich die Apple Glass erst nächsten Früh­ling?

Die Apple Glass naht

MacRumors Bereits vor knapp acht Jahren stellte Google seine Daten­brille vor. Diese schaffte es zwar in limi­tierter Auflage in Form eines Beta-Tests zu nord­ame­ri­ka­ni­schen Konsu­menten, erreichte aber nie den Massen­markt. Ist die Bevöl­ke­rung nun bereit für ein solches Wearable? Diese Antwort werden wir voraus­sicht­lich erst kommenden März erhalten, sofern sich die Aussagen des Bran­chen­in­si­ders Jon Prosser (via MacRumors) bewahr­heiten. Apple habe ursprüng­lich geplant, seine Glass im Rahmen der iPhone-12-Präsen­ta­tion im Herbst zu enthüllen. Bedingt durch COVID-19 wurde dieses Vorhaben nun auf den Früh­lings­an­fang vertagt.

Die Markt­ein­füh­rung der Apple Glass würde frühes­tens Ende 2021 oder sogar erst früh in 2022 statt­finden. Immerhin hat Prosser aber ein paar Details zur tech­ni­schen Ausstat­tung parat. Aktu­elle Proto­typen würden die LiDAR-Tech­no­logie, bei welcher es sich um eine Radar-ähnliche Methode zur Abstands- und Geschwin­dig­keits­mes­sung handelt, besitzen. Ferner könne man diese Modelle drahtlos aufladen. Angeb­lich soll Apple noch an einer weiteren Daten­brille im Stil der Face­book Oculus Quest arbeiten, welche AR und VR vereint. Dieses Produkt sei vor der Apple Glass markt­reif.

Kompo­nente des iPhone 12 entdeckt

Vermeintliche Hauptplatine des iPhone 12

everythingdesignleaks @Mattia_fb Auf Twitter macht derzeit ein Bauteil die Runde, bei welchem es sich um die Haupt­pla­tine des iPhone 12 handeln soll. Inter­es­sant, aber nicht unge­wöhn­lich, ist der Fabri­kant des Spei­chers. Apples Rivale Samsung steuert diesen bei. Die Vorstel­lung des iPhone 12 könnte sich verschieben. Zunächst war erneut der September ange­dacht, aufgrund der Pandemie sieht es nun eher nach Oktober aus. Der Bild­schirm der neuen Modelle soll bis zu 6,7 Zoll (iPhone 12 Pro Max) messen.

Anzeige:

Übri­gens: Vom iPhone 12 sind mitt­ler­weile fast alle tech­ni­schen Details bekannt und beim Zubehör im Liefer­um­fang spart der Hersteller.