Apple Gift-Card-Aktion: Genau prüfen, ob sich der Kauf lohnt

iPhone-Hersteller Apple startet ein Shop­ping-Event. Die Aktion beginnt heute und endet am 28. November. Beim Kauf quali­fizierter Produkte gibt es eine Apple Gift Card dazu. Die Höhe der Gift Card richtet sich nach dem Kauf­preis des jewei­ligen Produkts. Je nach Produkt sind bis zu 250 Euro drin.

Zu den Akti­ons­geräten zählen unter anderem verschie­dene iPhone- und iPad-Modelle, Mac-Computer und auch die Apple Watch SE. Die Gift Card wird aller­dings nicht als Rabatt vom Kauf­preis des Akti­ons­geräts abge­zogen, sondern kann erst beim nächsten Einkauf bei Apple einge­löst werden.

iPhones mit 50-Euro-Gift-Card

Das iPhone 13 mini

Wer ein iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone SE 2022 oder ein iPhone 12 im Online-Shop von Apple kauft, erhält eine Apple Gift Card in Höhe von 50 Euro dazu. Sie sollten aller­dings genau prüfen, ob sich das für Sie lohnt. Denn die iPhones können bei Apple direkt deut­lich teurer sein als bei anderen Händ­lern. Wir schauen uns ausge­wählte iPhone-Ange­bote an, was sie bei anderen Händ­lern kosten.

Das iPhone 12 mit 64 GB internem Spei­cher kostet im Apple Online-Shop 799 Euro. Laut aktu­ellem Preis­ver­gleich über die Such­maschine idealo ist diese Ausfüh­rung bereits zum Preis von 709 Euro inklu­sive Versand­kosten (Händler: cool­blue) zu bekommen. Ange­bote von Online-Markt­plätzen haben wir hier nicht berück­sich­tigt. Diese können aber unter Umständen güns­tiger ausfallen. Bitte beachten Sie, dass die ange­gebenen Vergleichs­preise aufgrund der Schwan­kungen, denen Smart­phone-Markt­preise unter­liegen können, nur begrenzt gültig sein können.

Kaufen Sie das iPhone 12 mit 64 GB direkt bei Apple, ist es zum Preis von 799 Euro trotz 50-Euro-Gift-Card nicht das zum Stand jetzt beste Angebot.

iPhone 13: Preis­ver­gleich lohnt sich

So sieht es beispiels­weise auch beim Kauf des iPhone 13 aus. Die Vari­ante mit 128 GB Spei­cher kostet bei Apple direkt 899 Euro. Auch hier ist klarmobil.de und auch freenet im Vorteil. Die Händler bieten das iPhone 13 mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität derzeit nämlich zu einem deut­lich güns­tigeren Preis in Höhe von 789 Euro inklu­sive Versand­kosten an.

Aufgrund des deut­lich güns­tigeren Markt­preises lohnt es sich unserer Meinung nach nicht, das iPhone 13 im Apple Online-Shop zu kaufen, nur um eine 50-Euro-Gift-Card zusätz­lich zu erhalten. iPhone SE (2022)

Foto: teltarif.de Wir machen einen weiteren Preis­ver­gleich. Dieses Mal wählen wir im Apple Online-Shop das iPhone 13 mini mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität aus. Diese Ausfüh­rung kostet bei Apple direkt 919 Euro. Andere Händler wie Note­books­bil­liger (838 Euro inklu­sive Versand­kosten), cool­blue, Galaxus und Amazon - jeweils 845 Euro inklu­sive Versand­kosten - bieten das iPhone 13 mini mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität aber schon güns­tiger an. Auch in diesem Falle lohnt sich der Kauf über den Apple Online-Shop nur wegen der Gift-Card-Zugabe nicht.

Lohnt sich der Kauf des iPhone SE mit Gift-Card?

Das iPhone SE der dritten Gene­ration mit 64 GB internem Spei­cher wird von Apple zum Preis von 549 Euro ange­boten. Oben­drauf gibt es eine Gift-Card mit 50 Euro Wert. Der Händler myToys verkauft die Vari­ante aber schon zum Preis von 492,95 Euro inklu­sive Versand­kosten. Wieder lohnt sich das Angebot bei Apple nur wegen der Gift Card nicht unbe­dingt.

Unter Umständen sieht es bei den weiteren Akti­ons­geräten wie MacBook, iPad und Co. anders aus. Unter dem diesem Link finden Sie alle Akti­ons­geräte, bei denen es eine Apple Gift Card dazu­gibt sowie weitere Infor­mationen zu den Akti­ons­bedin­gungen. Wir empfehlen Ihnen aber auch hier, zunächst den Preis­ver­gleich zu machen. Die von uns durch­geführten Beispiele zeigen, dass der Gift-Card-Bonus letzt­lich nicht ausreicht, um mit den aktu­ellen Markt­preisen für die genannten iPhones mithalten zu können. Hier gilt die Apple Gift Card

Apple Gift Card: Kondi­tionen

Laut Anbieter gelten Apple Gift Cards ausschließ­lich für den Kauf von Produkten und Services im Apple Store, in der Apple-Store-App, auf apple.com, im App Store, iTunes, Apple Music, Apple TV, Apple Books und anderen Verkaufs­stellen von Apple.

Demnach können Sie den Gift-Card-Wert nicht nur für den Kauf von neuen Geräten über Apple einsetzen, sondern auch für die genannten Dienste des iPhone-Herstel­lers.

Wenn Sie sich für Details zu den genannten iPhone-Modellen iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 und iPhone SE (2022) inter­essieren, können Sie diese jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.