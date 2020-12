Apple Fitness+: So läuft die App in Deutschland

Apple Fitness+

Quelle: Apple, Screenshot: teltarif.de In den USA ist Apple Fitness+ bereits verfügbar. Wann das Angebot auch in Deutsch­land offi­ziell frei­gegeben wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Wie das Online­magazin iPhone-Ticker berichtet, ist es über einen kleinen Umweg auch jetzt schon möglich, Apple Fitness+ in Deutsch­land frei­zuschalten.

Voraus­set­zung zur Nutzung ist ein Zugang zum ameri­kani­schen AppStore. Hierzu muss eine ameri­kani­sche Apple-ID ange­legt werden. Das ist auch von Deutsch­land aus möglich und bringt neben Apple Fitness+ den Vorteil mit sich, dass sich auch anderen Anwen­dungen aus dem AppStore laden lassen, die in Deutsch­land nicht offi­ziell zugäng­lich sind.

Um in den ameri­kani­schen AppStore zu gelangen, muss am iPhone oder iPad nicht gleich der gesamte iCloud-Zugang geän­dert werden. Es reicht aus, über das Apple-ID-Menü im AppStore vorüber­gehend den deut­schen Zugang zu Apple-Diensten abzu­schalten und auf die ameri­kani­sche ID umzu­schalten. Danach können Apple Fitness+ und andere für den ameri­kani­schen Markt bestimmte Apps geladen werden.

Ohne Guthaben kein Gratis-Test

Apple Fitness+

Quelle: Apple, Screenshot: teltarif.de Wie es im Bericht weiter heißt, müssen sich einige Dollar Guthaben auf dem ameri­kani­schen Apple-Account befinden, um Apple Fitness+ auszu­pro­bieren. Das ist inso­fern merk­würdig, als der Dienst im ersten Monat kostenlos auspro­biert werden kann. Das Guthaben bekommt man über diverse Online-Händler oder bei eBay.

Nach der Instal­lation der App auf einem iPad sei auch die Apple Watch als verfügbar erkannt worden. Auf dem Apple TV sei Apple Fitness+ zwar ange­zeigt worden. Eine Verbin­dung zur Apple Watch sei aber nicht möglich gewesen. Als Work­around sei es aber möglich, das jewei­lige Fitness-Video per AirPlay vom iPad zum Fern­seher zu streamen. Work­outs werden in der Fitness-App auf dem iPhone ange­zeigt, Statis­tiken funk­tio­nieren aber nicht.

Sind die gewünschten US-Apps geladen, kann der ameri­kani­sche Account abge­meldet und die deut­sche Apple-ID wieder einge­bunden werden. Dann aller­dings funk­tio­niert auch Apple Fitness+ nicht mehr. Updates für die Apps, die aus dem US-Store geladen wurden, werden wiederum auch nach dem Umschalten auf den deut­schen Zugang für den AppStore gefunden und je nach Bedarf auto­matisch instal­liert.

In den USA kann Apple Fitness+ auch in Verbin­dung mit Apple One genutzt werden.