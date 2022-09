Apple Fitness+: Sport-Abo bald für alle iPhone-Nutzer

In den USA führte Apple den Sport-Dienst Fitness+ bereits im Jahr 2020 ein. Ende vergan­genen Jahres wurde Fitness+ dann auch für Nutzer in Deutsch­land verfügbar gemacht. Der Clou: Besitzer einer Apple Watch, die den Dienst abon­niert haben, bekommen Mess­werte wie Kalo­rien­ver­brauch, Trai­nings­dauer und Co. in Echt­zeit auf den Displays von verbun­denen Geräten wie iPhone, iPad und Apple TV ange­zeigt.

Apple kündigte im Zuge der iPhone-14-Keynote an, Fitness+ allen iPhone-Nutzern in den 21 Ländern (Austra­lien, Öster­reich, Brasi­lien, Kanada, Kolum­bien, Frank­reich, Deutsch­land, Indo­nesien, Irland, Italien, Malaysia, Mexiko, Neusee­land, Portugal, Russ­land, Saudi-Arabien, Spanien, Schweiz, Verei­nigte Arabi­sche Emirate, Groß­bri­tan­nien und USA), in denen das Sport-Abo ange­boten wird, frei­zuschalten. Zur Nutzung von Fitness+ und zum Zugang zu den vom Anbieter ange­gebenen über 3000 Trai­nings im Studio­stil und Medi­tationen werde keine Apple Watch benö­tigt.

Fitness+: Inte­gra­tion in iOS 16

Apple Fitness+

Bild: Apple Apple stellte nach der Keynote Beta-Testern von iOS 16 den Release Candi­date zum Down­load bereit. Die finale Version von iOS 16 soll für kompa­tible Modelle am 12. September ausge­lie­fert werden. Fitness+ wird in der Fitness-App von iOS 16 inte­griert sein. Wer bereits eine Apple Watch besitzt, bekommt Fitness+ entspre­chend schon in der Fitness-App auf einem iPhone ange­zeigt. Auf einem iPhone, das nicht mit einer Apple Watch gekop­pelt ist, ist das hingegen nicht der Fall - auch nicht mit der Beta oder dem Release Candi­date von iOS 16, weil das Update erst später in diesem Herbst erfolgen soll.

Abon­nenten von Fitness+ bekommen dann auf dem iPhone-Display Trai­nings­anlei­tungen, die Länge der Inter­valle und die geschätzten verbrauchten Kalo­rien ange­zeigt. Prak­tisch: Fitness+-Abon­nenten, die nicht im Besitz eines Apple TV sind, sollen das inte­grierte Feature AirPlay nutzen können, um Trai­nings­ein­heiten auf Geräten anderer Hersteller zu streamen.

Kompa­tible Geräte

Grund­sätz­lich kann Fitness+ mit einer Apple Watch Series 3 oder neuer mit watchOS 7.2 oder neuer genutzt werden, wenn diese mit einem iPhone 6s oder neuer mit iOS 14.3 oder neuer gekop­pelt ist.

Voraus­set­zung zur Nutzung von Fitness+ mit den "neuesten Features" ist laut Anbieter eine Apple Watch Series 4 oder neuer mit watchOS 9, gekop­pelt mit einem iPhone 8 oder neuer mit iOS 16, ein iPad mit iPadOS 16, ein Apple TV 4K oder Apple TV HD mit tvOS 16.

Kosten

Fitness+ kann entweder zu einem Preis von monat­lich 9,99 Euro oder zu einer Jahres­gebühr in Höhe von 79,99 Euro gebucht werden. Es besteht die Option, das Abo mit bis zu fünf Fami­lien­mit­glie­dern zu teilen.

Eben­falls möglich ist der Zugang zu Fitness+ im Rahmen eines Apple One Premium Abos, das zusätz­lich die Dienste Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud+ mit 2 TB Spei­cher­platz zum Preis von 28,95 Euro im Monat offe­riert. Wer eine Apple Watch ab der Series 4 kauft, bekommt drei Monate Zugang zu Fitness+ ohne zusätz­liche Kosten.

