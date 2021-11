Apple Fitness+: Das Sportabo mit Apple Watch im Kurztest

"Fitness+" ist ein kosten­pflich­tiger Dienst, der von Apple ange­boten wird. Fitness+ kann entweder im Rahmen eines Premium-Abos, in dem auch die Dienste Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud+ mit 2 TB Spei­cher enthalten sind, gebucht werden oder als Einzelabo über die Fitness-App, die unter anderem auf iPhones vorin­stal­liert ist.

Als Apple den Dienst vorstellte, rückte die Apple Watch in den Vorder­grund. Fitness+ kann zwar auch ohne die smarte Uhr genutzt werden, inter­essant wird das Sport­erlebnis unserer Meinung nach aber erst, wenn auch eine Apple Watch vorhanden ist.

Wir haben den Dienst abon­niert und einem ersten Test unter­zogen. Dabei beschränken wir uns auf die Funk­tions­weise, was das Zusam­men­spiel zwischen Apple Watch, einem iPhone und einem iPad angeht und dahin­gehend, welchen Eindruck wir von Fitness+ gewinnen. Wir werden uns nicht zu den Inhalten und den darin durch­geführten Übungen äußern, die wir auspro­biert haben.

Fitness+: Preise und Abo abschließen

Apple Fitness+ ist auch in Deutschland verfügbar

Wer für den Premium-Abodienst nicht rund 29 Euro pro Monat ausgeben will, weil die anderen Dienste unin­ter­essant sind, kann Apple Fitness+ auch über die Fitness-App im Einzelabo verwenden.

Wir haben den Dienst über ein iPhone einge­richtet. Dazu gibt es im unteren Bereich der Fitness-App einen eigenen Reiter. Es gibt zwei Möglich­keiten, den Dienst zu abon­nieren: Die erste Option erfolgt in jähr­licher Zahlungs­weise, was einem Betrag von 79,99 Euro entspricht. Das ist umge­rechnet deut­lich güns­tiger als das monat­liche Abo-Modell, das mit 9,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt. Dafür ist hier eine monat­liche Kündi­gung des Dienstes möglich. Bei erst­maliger Buchung des Dienstes - egal über welches Abo-Modell - ist der erste Monat kostenlos. Spiegelung des Display-Inhalts der Apple Watch auf dem Display des iPads

Wer noch nicht weiß, ob Fitness+ das Rich­tige ist, kann entweder den kosten­freien Probe­monat auspro­bieren oder ohne vorhe­rige Buchung durch die Biblio­thek stöbern. Fitness+ ist letzt­lich eine Samm­lung von Video­clips unter­schied­licher Themen wie Medi­tation, Hiit, Yoga, Core, Kraft­trai­ning, Pilates, Tanzen, Radfahren, Lauf­band, Rudern und Acht­sames Cool-Down.

Für die Videos gibt es jeweils eine kurze Vorschau, die auch ohne Abschluss eines Abos ange­schaut werden kann. Nach dem Abschluss eines Abos können die Videos in voller Länge ange­schaut werden. Eine Apple Watch ist nicht zwin­gend nötig. Wer keine besitzt, sich keine zulegen will, sondern nur auf die Fitness-Inhalte Wert legt, braucht weiterhin keine smarte Uhr von Apple.

Fitness+: Einzig­artig mit der Apple Watch

Wer aller­dings eine Apple Watch der Serie 3 oder neuer besitzt, kann von einem beson­deren Feature profi­tieren, das unserer Meinung nach Fitness+ erst einzig­artig macht. Wir haben Fitness+ auf einem iPad Pro 12.9 (2020) und einem iPhone 11 Pro Max auspro­biert.

Das Display des iPhones ist zwar etwas klein, wenn man mit einem gewissen Abstand zum Smart­phone Sport treibt. Es ist aber prak­tisch, dass das Feature nicht nur mit Apple TV auf TV-Geräten oder Tablets funk­tio­niert. So kann der Dienst auch unter­wegs auf Reisen, beispiels­weise in einem Hotel­zimmer, genutzt werden. Im rechten Bildrand auf dem iPad-Display wird der persönliche Aktivitätsring angezeigt

Ist eine Apple Watch mit dem iPhone verbunden bezie­hungs­weise ist Blue­tooth auf dem iPad akti­viert, können die Fitness­funk­tionen der Apple Watch mit Fitness+ inter­agieren. Nach dem Start eines Videos werden Zeit, Herz­schlag und verbrannte Kalo­rien auf dem Display von iPhone oder iPad ange­zeigt. Dabei handelt es sich um eine Spie­gelung der Anzeige eines aktiven Trai­nings auf der Apple Watch. Gerade die Anzeige der Zeit ist prak­tisch, denn über die Länge der Trai­nings­ein­heiten wird vor dem Start eines Videos bereits infor­miert. Einstellbar ist entweder die Anzeige der verstri­chenen oder verblei­benden Zeit. Die Anzeige kann auch gänz­lich ausge­schaltet werden.

Bevor das Trai­ning startet, wird die Apple Watch gesucht, man kann auch ohne fort­fahren, dann aber entspre­chend ohne deren Display­spie­gelung auf dem Panel des iPads oder iPhones. Prak­tisch: Das Trai­ning kann über die Apple Watch gestartet und auch unter­bro­chen werden. So muss bei einer Pause während des Trai­nings nicht das iPhone oder iPad bedient werden.

Videos down­loaden und Kopp­lung mit Apple Music

Erfolgreiches Training. Die Erfolge werden in der Fitness-App gespeichert

Die Videos können mit dem darunter gezeigten Plus-Symbol in einer persön­lichen Biblio­thek abge­legt und anschlie­ßend herun­ter­geladen werden. Das ist prak­tisch, wenn trai­niert werden möchte, aber keine aktive Inter­net­ver­bin­dung besteht. Videos sind mit Musik in ange­nehmer Hinter­grund­laut­stärke hinter­legt. Klickt man auf ein Video, so werden in der rechten Spalte am Beispiel der Anzeige auf dem iPad Pro die im Video gespielten Musik­stücke ange­zeigt. Von dort aus kann der Nutzer direkt in die Apple-Music-App swit­chen und sich dort die Titel auch unab­hängig von einem Trai­nings­video anhören. Ist die Musik für Nutzer inter­essant, kann ein sepa­rates, kosten­pflich­tiges Abo von Apple Music auf Dauer sinn­voll sein. Ohne dieses können die Songs nur ausschnitts­weise Probe gehört werden.

Die Trai­nings sind nur in engli­scher Sprache verfügbar. Das empfanden wir aber nicht weiter drama­tisch, weil deut­sche Unter­titel akti­viert werden können.

Die Trai­nings­biblio­thek von Apple Fitness+ befindet sich sicher­lich noch im Aufbau. Für den Anfang kann man trotzdem schnell über­for­dert von dem Angebot sein. Hilf­reich können da die verschie­denen Programme für Anfänger sein.

Fitness+: Fazit des Kurz­tests

Apple Fitness+ ist über­sicht­lich gestaltet. Wer gerne mit Anlei­tung trai­nieren möchte, könnte mit dem Abo des Dienstes auf seine Kosten kommen. Wenn man Trai­nings aufzeichnen, Kalo­rien zählen und seinen Herz­schlag im Auge behalten will, wird man um eine Apple Watch nicht herum­kommen. Die Videos können zwar auch so ange­schaut werden. Nur mit der Apple Watch wird aber das gesamte Erlebnis auch einzig­artig. Ist eine Apple Watch ab Serie 3 mit dem iPhone gekop­pelt oder ist die Blue­tooth-Schnitt­stelle des iPads akti­viert, werden Trai­nings­infor­mationen auf dem Display der Apple Watch auf dem Display von iPad oder iPhone gespie­gelt.

Anschlie­ßend müssen die Trai­nings nicht separat in die Fitness-App einge­tragen werden, die Trai­nings­erfolge werden auto­matisch über­nommen und mit der Tages­leis­tung wie verbrauchte Kalo­rien und Trai­nings­zeit verrechnet. Das Training kann auf dem Display der Apple Watch gestartet und auch angehalten werden

Rubriken wie Radfahren, Rudern oder Lauf­band fallen natür­lich weg, wenn die benö­tigten Geräte nicht vorhanden sind. Es ist empfeh­lens­wert, in Fitness+ hinein­zuschnup­pern. Das kann man entweder ohne ein Abo mit der Vorschau­funk­tion der Videos machen, oder man nutzt das kosten­lose Monatsabo, das es entweder bei Abschluss des Jahres­abos (79,99 Euro) oder des Monats­abos (9,99 Euro) gibt.

Zu den Trai­nings­inhalten können wir nichts sagen. Wir haben zwei verschie­dene Kraft­trai­nings und eine Medi­tati­ons­ein­heit auspro­biert. Es ist durchaus moti­vie­rend, wenn ein Trai­ning eine vorge­gebene Zeit hat und Trai­nings­erfolge in der Fitness-App aufge­zeichnet werden.

