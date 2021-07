Klein & teuer: Externe MagSafe-Batterie für Apple iPhone

Apple hat für das iPhone 12 die Externe MagSafe Batterie vorge­stellt. Diese mutet jedoch wenig über­zeu­gend an. Außerdem tüftelt der Konzern an einem besseren Zoom für kommende iPhones.

Es gibt Neuig­keiten aus dem Hause Apple. Mit der „Externe MagSafe Batterie“ getauften Power­bank für die iPhone-12-Serie können Anwender mehr Ausdauer im Austausch gegen ein dickeres Mobil­gerät erhalten. Das kürz­lich vorge­stellte Acces­soire ist mit einer Akku­kapa­zität von 1460 mAh über­schaubar dimen­sio­niert und kommt mit einem gesal­zenen Preis daher. Rund 109 Euro möchte Apple für das Zubehör haben. Des Weiteren arbeitet Apple einem Patent zufolge an einer Peri­skop-Kamera für künf­tige iPhone-Gene­rationen. Frühes­tens 2022 dürfte diese Verwen­dung finden.

Externe MagSafe Batterie: Wenig mAh für viel Geld

Externe MagSafe Batterie

Apple

Apple-Smart­phone besitzen im Vergleich zur Android-Konkur­renz klei­nere Akkus, was aufgrund des stark opti­mierten iOS-Betriebs­sys­tems und dem nicht allzu strom­hung­rigen SoC aber kaum ins Gewicht fällt. Dennoch ist die Akku­kapa­zität der kürz­lich vorge­stellten Externe MagSafe Batterie auch mit diesem Hinter­grund ernüch­ternd. Mit den 1460 mAh lassen sich knapp zwei Drittel des iPhone-12-Mini-Strom­spei­chers (2227 mAh) füllen. Beim iPhone 12 und iPhone 12 Pro sind es unter 50 Prozent (jeweils 2815 mAh). Besitzen Sie ein iPhone 12 Pro Max, hilft die Externe MagSafe Batterie nur bis zu einem Lade­stand von 40 Prozent.

Das ist aber nicht der einzige Wermuts­tropfen bei diesem Acces­soire. Die Lade­geschwin­dig­keit der draht­losen Power­bank ist nämlich auf 5 W beschränkt. Über das regu­läre MagSafe Lade­gerät sind 12 W (iPhone 12 Mini) respek­tive 15 W (iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max) möglich. Bei der Strom­ver­sor­gung des Akku­packs an sich werden bis zu 27 W (kabel­gebunden) bezie­hungs­weise 15 W (kabellos) geboten. Die Externe MagSafe Batterie lässt sich sowohl direkt am iPhone als auch an einer MagSafe-Hülle nutzen. Für die Verwen­dung des Zube­hörs ist mindes­tens iOS 14.7 erfor­der­lich.

Nächst­jäh­rige iPhone-Gene­ration mit Peri­skop-Kamera?

Periskop-Zoom

Apple In puncto Kamera hinkt der kali­for­nische Hersteller den Wett­bewer­bern derzeit etwas hinterher. Beson­ders der maxi­male opti­sche Zoom­faktor von 2,5 wirkt über­holt. Mögli­cher­weise schafft Apple 2022 mit einem Peri­skop-System Abhilfe. Ein Patent für den Einsatz dieser Tech­nologie in einem Handy tauchte bei der nord­ame­rika­nischen Behörde USPTO auf. Durch die verti­kale Bauweise könnte das Unter­nehmen wie die Konkur­renz einen bis zu zehn­fachen opti­schen Zoom reali­sieren. (PatentlyApple via MacRumors)

