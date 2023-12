Apple will die endgül­tige Version der Vision Pro offenbar im Rahmen eines Special Events im Januar vorstellen. Erwartet werden noch weitere Produkte.

Apple wird mögli­cher­weise schon Anfang kommenden Jahres sein erstes Special Event veran­stalten. Hinter­grund ist unter anderem die Markt­ein­füh­rung der Apple Vision Pro. Das VR-Headset wurde auf der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im Juni vorge­stellt. Die Markt­ein­füh­rung wurde seiner­zeit für Anfang 2024 in Aussicht gestellt.

Zwischen­zeit­lich gab es Berichte, nach denen sich der Verkaufs­start auf März verschiebt. Nun könnte es dem Bloom­berg-Analysten Mark Gurman zufolge doch etwas schneller gehen. Ende Januar oder spätes­tens im Februar sei damit zu rechnen, dass Apple das Headset zum Kauf anbietet, nachdem es intern wohl schon von zahl­rei­chen Mitar­bei­tern getestet wird. Apple-Chef Tim Cook

Foto: dpa Für Januar steht auch eine Schu­lung für Mitar­beiter von Apple Stores in den USA an. Auch das spricht dafür, dass der Verkaufs­start nicht mehr lange auf sich warten lässt. Wann das Headset in Deutsch­land erhält­lich sein wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Apple hat noch keine Termine für den euro­päi­schen Markt genannt.

Neue iPads und neue Macs?

Neben der Vision Pro könnte Apple die Veran­stal­tung nutzen, um weitere Produkt-Neuheiten vorzu­stellen. Dazu gehören neue Versionen von iPad Air und iPad Pro sowie Mac-Upgrades. Unter anderem wird über ein iPad Air mit 12,9 Zoll großem Touch­screen speku­liert. Darüber hinaus gibt es Hinweise, nach denen Apple das iPad Pro mit OLED-Bild­schirmen ausstatten will.

Auch ein MacBook Air mit M3-Prozessor wird für Anfang nächsten Jahres erwartet. Die neue Prozessor-Gene­ration kommt bereits beim iMac und beim MacBook Pro zum Einsatz. Nun soll das MacBook Air mit 13 und 15 Zoll großen Displays folgen. Die Beta-Version von macOS 14.3 ist laut Bran­chen­berichten für neue neuen Note­book-Modelle bereits vorbe­reitet.

In den vergan­genen Jahren gab es keine Apple-Events im Januar. Erste Produkt-Neuheiten wurden in der Regel im März oder April vorge­stellt. Ganz neu sind Veran­stal­tungen in den ersten Wochen des neuen Jahres aber auch nicht, wie das Beispiel des ersten iPhone zeigt, das im Januar 2007 von Steve Jobs auf der Macworld präsen­tiert wurde.