Apple Event: Neue Produkte für das Weihnachtsgeschäft

Noch in diesem Monat könnte Apple zum nächsten Special Event einladen, um mit neuen Produkten ins Weih­nachts­geschäft zu starten.

Erst vor wenigen Wochen hat Apple im Rahmen eines Special Events unter anderem die neue iPhone-Genera­tion und das iPad 7 vorge­stellt. Nun gibt es Hinweise darauf, dass der ameri­kani­sche Konzern noch im Oktober seine nächste Keynote abhält. Das heißt: Noch vor dem Start ins Weih­nachts­geschäft könnte Apple weitere Produkt-Neuheiten vorstellen.

In den vergan­genen Jahren hat Apple im Oktober oft noch ein Event veran­staltet, auf dem unter anderem Tablets und Macs vorge­stellt wurden, wie ein Bericht von MacRumors zeigt. Einmal, nämlich 2011, hat Apple sogar das neue iPhone erst im Oktober gezeigt. In jenem Jahr hatte der Hersteller den Launch-Termin für sein Smart­phone erst­mals vom Sommer in den Herbst verlegt.

Im vergan­genen Jahr haben wir im Oktober erst­mals das iPad Pro mit Face ID, das neue MacBook Air und den neuen Mac Mini zu Gesicht bekommen. Auch in diesem Jahr könnte der Schwer­punkt bei einem solchen Event auf dem iPad und dem Mac liegen, zumal das iPad Pro seit einem Jahr kein Upgrade mehr erhalten hat, während Apple in diesem Jahr bereits iPad Air und iPad mini neu aufge­legt und das iPad 7 vorge­stellt hat.

Kommt das MacBook Pro mit 16-Zoll-Display?

Apple-Event im Oktober denkbar Neue MacBooks haben wir bereits - ohne Event - im Sommer gesehen, doch in den vergan­genen Wochen gab es immer wieder Gerüchte um ein MacBook Pro mit 16 Zoll großem Display, das die bishe­rige 15-Zoll-Vari­ante ablöst. Das könnte zusammen mit der Veröf­fent­lichung der finalen Version von macOS Cata­lina ein Thema für ein Apple-Event in diesem Monat sein.

Schon auf der iPhone-Keynote wurde zudem mit einem neuen Modell des Apple TV gerechnet - etwa mit leis­tungs­fähi­gerem Prozessor. Die Set-Top-Box ist im September aber nicht vorge­stellt wurden. Nun könnte sie - passend zum Start des neuen Strea­ming­dienstes Apple TV+ am 1. November - in der zweiten Oktober-Hälfte gezeigt werden.

Am 30. Oktober will Apple seine aktu­ellen Quar­tals­zahlen präsen­tieren. Da wäre es nahe­liegend, das Special Event im Vorfeld zu veran­stalten. So könnte Apple neben den Quar­tals­zahlen auch gleich über die neuen Produkte berichten, mit denen der Konzern ins Weih­nachts­geschäft startet.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits einen Ausblick auf die iPhone-Genera­tion von 2020 gewagt.

