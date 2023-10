Apple-Keynote: Neue Macs und "one more thing"?

Vergan­gene Woche über­raschte Apple mit der Ankün­digung eines weiteren Special Events. Dieses findet in der kommenden Nacht statt, nach Mittel­euro­päi­scher Zeit um 1 Uhr früh. Warum der Hersteller diese unge­wohnte Uhrzeit gewählt hat, ist unklar. Dafür weist das Unter­nehmen mit seiner Einla­dung darauf hin, worum es bei der Online-Veran­stal­tung gehen wird. Letzte Gerüchte zum Oktober-Event von Apple

Grafik/Foto: Apple, Montage: teltarif.de "Unheim­lich schnell" lautet das Motto für die Keynote. Die animierte Grafik deutet neben dem Apple-Logo auch den von macOS bekannten Finder an. Da ist es nahe­lie­gend, dass es um neue Macs geht, die beson­ders schnell sein sollen und somit höchst­wahr­schein­lich den neuen M3-Prozessor an Herz­stück haben.

Neuer iMac und MacBook-Upgrades?

Die Gerüch­teküche war sich in den vergan­genen Tagen einig, dass Apple einen neuen iMac zeigen wird, zumal das aktu­elle Modell mit 24 Zoll großem Display noch den M1-Chip an Bord hat. Vermut­lich wird auch der neue iMac mit 24-Zoll-Monitor daher­kommen. Erst für das kommende Jahr erwartet die Fach­welt einen "neuen großen" iMac, der ein etwa 30 Zoll großes Display haben könnte.

Aller­dings war sich die Fach­welt noch vor wenigen Wochen auch einig, dass wir erst im kommenden Jahr eine neue Gene­ration des MacBook Pro sehen werden. Jetzt wird das Update für diese Produkt­linie bereits für das aktu­elle Event erwartet. Darüber hinaus gibt es Speku­lationen, dass Apple ein vergleichs­weise güns­tiges MacBook-Modell für Einsteiger und preis­sen­sible Kunden vorstellen könnte.

Zubehör mit USB-C statt Light­ning

Darüber hinaus wird Apple voraus­sicht­lich Zubehör-Upgrades zeigen, etwa eine Tastatur, eine Maus und ein Trackpad mit USB-C-Anschluss. Bislang werden diese Geräte mit Light­ning-Port ausge­stattet. Apple wird sich aber von der proprie­tären Light­ning-Norm sukzes­sive verab­schieden - schon allein, um den Vorgaben in der Euro­päi­schen Union gerecht zu werden.

MacRumors speku­liert, dass Apple nun doch noch ein Tablet vorstellen könnte. Dabei soll es sich um eine Neuauf­lage des iPad mini handeln, während Upgrades für die größeren iPad-Vari­anten erst 2024 auf den Markt kommen. Schon Anfang Oktober gab es Gerüchte um neue iPads. Schluss­end­lich wurde aber nur ein neuer Apple Pencil vorge­stellt.