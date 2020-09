Analyst: Kein iPhone 12 auf dem Apple-Event

Neue Apple Watch für kommende Woche erwartet

Wie berichtet hat Apple für den kommenden Diens­tag­abend ein Special Event ange­kün­digt. In den Vorjahren hatte der ameri­kani­sche Konzern Veran­stal­tungen im September stets genutzt, um die jeweils neue iPhone-Gene­ration anzu­kün­digen. Analysten wie Mark Gurman rechnen damit, dass das in diesem Jahr anders sein wird.

Sprich: Aller Voraus­sicht nach werden wir kommende Woche noch nicht das iPhone 12 zu sehen bekommen. Statt­dessen wird Apple die Veran­stal­tung nutzen, um seine neuen Smart­wat­ches und Tablets zu zeigen. Bereits seit einigen Wochen wird darüber speku­liert, dass die Apple Watch Series 6 und eine neue Version des iPad Air schon im September auf den Markt kommen, während das iPhone 12 noch auf sich warten lässt.

Neben der Apple Watch Series 6 und der Neuauf­lage des iPad Air könnten auch die finalen Versionen von iOS 14, iPadOS 14 und watchOS 7 am kommenden Dienstag zu sehen sein. Es ist kaum denkbar, dass die neue Hard­ware mit den Betriebs­system-Versionen aus dem vergan­genen Jahr auf den Markt kommt. Daher ist ein Update spätes­tens zum Markt­start der neuen Apple Watch und des neuen iPad wahr­schein­lich.

iPhone 12: Zweites Event im Oktober

Für die insge­samt vier Versionen des iPhone 12 wird es den Analysten-Meinungen zufolge im Oktober ein weiteres Event geben. Evan Blass, der mit Leaks aus der Smart­phone-Szene in der Vergan­gen­heit oft richtig lag, hat jetzt Screen­shots veröf­fent­licht, die von einem ameri­kani­schen Mobil­funk-Provider stammen könnten und die die 5G-Funk­tion des iPhone 12 bewerben.

Den Angaben zufolge enden Vorbe­stel­lungen für das iPhone 12 am 20. Oktober um 23.59 Uhr. Die neuen Smart­phones von Apple kommen demnach erst in der zweiten Okto­ber­hälfte auf den Markt. Denkbar wäre zudem, dass nicht alle vier Geräte-Versionen zeit­gleich veröf­fent­licht werden.

Ein Ende der Vorbe­stel­lungen am 20. Oktober könnte bedeuten, dass das iPhone 12 zwischen dem 21. und 23. Oktober ausge­lie­fert wird. Die Keynote wäre dann in der Vorwoche, etwa am 13. Oktober, denkbar - vier Wochen nach dem Apple-Watch/iPad-Event am kommenden Dienstag. In einer weiteren Meldung finden Sie Details zu den bereits durch­gesi­ckerten Spezi­fika­tionen der vier neuen iPhone-Modelle.