Apple: iPhone-Reparatur wird teurer

Wer sein iPhone selbst reparieren will, hat es bei Apple schwer Apple hat seine iPhone-Modelle aktualisiert: Das iPhone 7 gibt es jetzt auch in rot und das iPhone SE wird künftig mit 32 beziehungs­weise 128 GB Speicher verkauft, anstatt der bisher üblichen 16 beziehungs­weise 128 GB Speicher. Auch ein neues iPad wurde vorgestellt, welches das iPad Air ablösen wird. Mit weniger viel Getöse wurden unter­dessen auch die Preise für iPhone-Reparaturen angehoben.

So beträgt die Reparatur­pauschale für ein iPhone 7 Plus jetzt rund 400 Euro. Das sind gut 30 Euro mehr als zuvor. Dieser Preis wird für alle Reparatur­leistungen außerhalb der Garantie­zeit erhoben, ausgenommen sind Display­reparaturen oder ein Akku­wechsel. Der Austausch des Displays kostet nun je nach iPhone-Modell zwischen rund 150 und 170 Euro. Auch hier sind die Preise um circa 15 Euro gestiegen. Selbiges gilt für einen Akku­wechsel außerhalb der Garantie­zeit: Hierfür verlangt Apple nun knapp 90 Euro und damit etwa 10 Euro mehr als sonst.

Die Preise gelten für eine Reparatur in einem Apple-Shop. Wer keine Möglich­keit hat sein iPhone persönlich zu einem autorisierten Apple-Händler zu bringen, muss noch einmal rund 12 Euro mehr als Versand­kosten­pauschale bezahlen. Angesichts der Preise dürften viele iPhone-Besitzer im Falle einer Reparatur dazu geneigt sein einen nicht-autorisierten Repair-Shop aufzusuchen. Diese bieten einfache Reparatur­dienste wie den Austausch des Displays oder Akkus meist deutlich günstiger an.

Apple will keine Ersatzteile liefern

Allerdings sollten iPhone-Besitzer daran denken, dass nicht-autorisierte Repair-Shops keine original Apple-Ersatz­teile verwenden. Denn Apple weigert sich Ersatz­teile an Dritte heraus­zugeben. Somit handelt es sich bei den Teilen aus Repair-Shops meistens um Nach­bauten aus Asien. Teil­weise sollen auch Bau­teile aus ausrangierten Geräten verwendet werden.

Apple betreibt in den USA derzeit aktiv Lobby-Arbeit, die das sogenannte Recht auf Reparatur verhindern soll. Mit diesem Beschluss könnten Apple und andere Unternehmen dazu gezwungen werden, Ersatz­teile an Privat­personen und nicht-autorisierte Repair-Shops zu liefern. Apple behauptet allerdings, dass so keine ordentliche Reparatur gewähr­leistet sei. Dadurch würden Gefahren für den Kunden entstehen: Akkus könnten so etwa in Brand gesetzt werden. Das könnte seit Samsungs Note-7-Debakel vom vergangen Jahr von vielen Kunden als schlag­kräftiges Argument wahr­genommen werden.