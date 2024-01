Urteil: "Fortnite"-Streit könnte Apple viel Geld kosten

Apple muss in den USA eine Locke­rung der Regeln in seinem App Store akzep­tieren, die den iPhone-Konzern viel Geld kosten könnte. App-Entwickler sollen Nutzer künftig zu Bezahl­methoden außer­halb von Apples Down­load-Platt­form beim Kauf ihrer digi­talen Inhalte leiten dürfen. Ein entspre­chendes Urteil eines Beru­fungs­gerichts tritt in Kraft, da es das Oberste Gericht der USA am Dienstag ablehnte, sich mit dem Fall zu beschäf­tigen.

Apple nimmt eine Gebühr von 15 bis 30 Prozent vom Kauf­preis beim Erwerb von Apps, Abon­nements und digi­taler Inhalte. Wenn Entwickler ihre Nutzer direkt zu Bezahl­wegen außer­halb der Platt­form leiten dürfen, kann dem Konzern zumin­dest ein Teil dieser Erlöse entgehen.

Jahre­langer Streit zwischen Apple und Epic

Bild: dpa Die Gerichts­ent­schei­dung ist eine Folge des jahre­langen Streits zwischen dem Spiel­ent­wickler Epic Games ("Fort­nite") und Apple. Epic wollte die Abgabe von bis zu 30 Prozent vom Kauf­preis umgehen. Die Firma griff dabei 2021 zu einem Trick: In den App Store wurde eine Version der Anwen­dung durch­geschleust, mit der Nutzer virtu­elle Artikel auch an Apple vorbei kaufen konnten. Apple verbannte "Fort­nite" wegen des Regel-Verstoßes aus dem App Store. Epic warf Apple daraufhin unfairen Wett­bewerb vor.

Am Ende verlor Epic in fast allen Punkten vor Gericht - und Apple muss nach dem Schluss­punkt in dem Verfahren weiterhin "Fornite" nicht in den App Store zurück­kehren lassen. Die Regel­ände­rung bei den Hinweisen auf externe Bezahl­wege war der einzige Wermuts­tropfen für Apple. Die Richter begrün­deten ihre Auffor­derung mit einem Verstoß des Konzerns gegen kali­for­nische Wett­bewerbs­bestim­mungen. Auch Epic war vor das Oberste Gericht gezogen und wurde eben­falls abge­wiesen.

Zugleich stehen die App-Store-Regeln von Apple auch im Visier euro­päi­scher Regu­lierer. Am 7. März soll der Digital Markets Act (DMA) greifen, der unter anderem die Öffnung großer Platt­formen für App Stores anderer Anbieter vorschreibt. Apple wehrt sich dagegen und verweist unter anderem auf Sicher­heits­über­legungen.

