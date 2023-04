Apple CarPlay 2.0 soll Software der Auto-Hersteller ersetzen

In diesem Jahr soll Apple CarPlay 2.0 starten. Doch was bedeutet das - und zeigen die Auto­mobil-Hersteller über­haupt Inter­esse? Zumin­dest ist die aktu­elle CarPlay-Vari­ante in immer mehr Fahr­zeugen zu finden.

Apple hat große Pläne für CarPlay

Bild: teltarif.de Apple hat bereits auf der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im vergan­genen Jahr einen Ausblick darauf gegeben, wie sich der Konzern die Zukunft von CarPlay vorstellt. Für 2023 hatte das Unter­nehmen CarPlay 2.0 ange­kün­digt. Damit soll die Soft­ware wesent­lich tiefer als bisher in die Firm­ware der Fahr­zeuge inte­griert werden.

Der iPhone-Hersteller hat die Vorstel­lung, dass Auto­fahrer die CarPlay-Ober­fläche nicht mehr verlassen müssen, um Einstel­lungen in ihren Fahr­zeugen vorzu­nehmen. Derzeit können die Nutzer über CarPlay die Telefon-Schnitt­stelle des iPhone nutzen. Sie können auf Navi­gations-, Strea­ming- und Messenger-Apps, die auf dem Smart­phone laufen, über das Auto-Display zugreifen. Auch Benzin­preis-Apps sind mitt­ler­weile bei CarPlay ange­kommen.

Fahr­zeug-Steue­rung über die Apple-Soft­ware

Bild: teltarif.de Wer aber beispiels­weise das klas­sische Auto­radio bedienen oder die Klima­anlage im Fahr­zeug steuern möchte, muss von CarPlay zurück zur Benut­zer­ober­fläche wech­seln, die der Auto-Hersteller bereit­stellt. Künftig sollen sich - wenn es nach Apple geht - diese Funk­tionen bedienen lassen, ohne das CarPlay-Menü zu verlassen.

Darüber hinaus soll CarPlay künftig in der Lage sein, mehrere Displays parallel zu nutzen. Wenn in einem Auto mehrere Bild­schirme verbaut sind, könnte so beispiels­weise ein Monitor für die Navi­gation verwendet werden, während auf einem zweiten Display die Medien-Steue­rung läuft.

Welche Hersteller machen mit?

Apple zufolge gibt es eine Reihe von Auto­mobil-Herstel­lern, die am Einsatz der Weiter­ent­wick­lung von CarPlay Inter­esse zeigen. Welche Konzerne aber konkret beab­sich­tigen, die neue Soft­ware-Lösung zu imple­men­tieren, ist derzeit noch unklar. Eben­falls offen ist, ob sich die Erwei­terung per Soft­ware-Update nach­rüsten oder nur auf neuen Fahr­zeug-Modellen nutzen lassen wird.

Unter­dessen ist die aktu­elle CarPlay-Vari­ante in immer mehr Fahr­zeugen verfügbar. Die Webseite von Apple nennt mitt­ler­weile mehr als 800 Modelle, in denen die Möglich­keit besteht, auf dem iPhone laufende und für die Nutzung im Auto geeig­nete Apps über das im Wagen verbaute Display zu steuern. Auf der Apple-Home­page ist auch ersicht­lich, welche Autos Car Key unter­stützen. Es fehlt aber eine Infor­mation dazu, in welchen Fahr­zeugen sich CarPlay kabellos nutzen lässt.

