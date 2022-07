iOS 16: An der Tankstelle über Apple CarPlay bezahlen

Mit CarPlay bietet Apple eine Lösung an, um auf dem iPhone laufende Apps über das Display eines Autos zu bedienen. So können Strea­ming-Apps ähnlich wie das herkömm­liche Auto­radio genutzt werden. Apple Maps und andere Karten-Programme lassen sich für die Navi­gation einsetzen und natür­lich können auch Anrufe getä­tigt oder ange­nommen werden, ohne das iPhone in die Hand zu nehmen. Apple CarPlay wird aufgewertet

Foto: teltarif.de Im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC hat Apple im Juni ange­kün­digt, dass CarPlay voraus­sicht­lich ab Ende nächsten Jahres nicht nur auf dem iPhone läuft, sondern auch nativ in erste Auto-Modelle inte­griert wird. Apple tritt damit in Konkur­renz zu Google, dessen Android-Auto­motive-Soft­ware in ersten Fahr­zeugen bereits Einzug gehalten hat.

Bald mehr Apps auf dem CarPlay-Display

Apple kündigte aber auch Neue­rungen für CarPlay an, die schon mit iOS 16 reali­siert werden und demnach ab Herbst zur Verfü­gung stehen. Unter anderem werden auch Sprit­preis-Apps die Möglich­keit bekommen, auf die CarPlay-Displays zu kommen. Nutzer sollen unter anderem die Möglich­keit bekommen, Preise von Tank­stellen in der Nähe des eigenen Aufent­halts­orts mitein­ander zu verglei­chen.

Auto­fahrer sollen an der Tank­stelle künftig auch direkt über Apple CarPlay die Rech­nung bezahlen können. Die Funk­tion wurde gegen­über Entwick­lern bereits kommu­niziert. Laut ameri­kani­schen Medi­enbe­richten bereiten sich in den Verei­nigten Staaten bereits erste Anbieter auf die Bezah­lung der Tank­rech­nung über das CarPlay-Display vor.

Auch in Deutsch­land gibt es Sprit­preis-Apps, mit denen direkt an der Zapf­säule die Tank­rech­nung bezahlt werden kann. Es wäre nahe­lie­gend, wenn diese Anwen­dungen die Bezahl-Funk­tion künftig auch über CarPlay anbieten würden. Entspre­chende Ankün­digungen gibt es aber für den deut­schen Markt noch nicht. In den USA soll unter anderem der Mine­ral­ölkon­zern HF Sinclair an der CarPlay-Lösung inter­essiert sein.

Apple will Podcast-Inte­gra­tion verbes­sern

Als weitere Neue­rung für CarPlay unter iOS 16 hat Apple Verbes­serungen für die Podcast-App ange­kün­digt. So soll der Zugriff auf vom Kunden abon­nierte Inhalte schneller möglich sein. Wie viele Nutzer von dieser Neue­rung profi­tieren, ist aller­dings frag­lich. Die meisten Podcast-Hörer sind aufgrund des einge­schränkten Funk­tions­umfang der Apple-eigenen App vermut­lich längst auf Programme wie Pocket Casts, Over­cast oder Down­cast umge­stiegen.

Apple CarPlay fehlt nach wie vor auch eine bessere Dual-SIM-Unter­stüt­zung für abge­hende Tele­fonate. Google hat dies­bezüg­lich bei Android Auto bereits nach­gebes­sert.