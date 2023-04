Apple CarPlay & Android Auto: Das sagen die Auto-Hersteller

Wie berichtet will General Motors künftig bei neuen E-Auto-Modellen auf die Inte­gra­tion von Apple CarPlay und Android Auto verzichten. Damit steht der Konzern nicht alleine da. Mit Tesla und Rivian verzichten auch andere Auto­mobil­kon­zerne auf die Inte­gra­tion dieser Features, die es ermög­lichen, auf dem Smart­phone laufende Apps über das im Fahr­zeug verbaute Display zu nutzen.

Sieht die Zukunft für Apple CarPlay und Android Auto gene­rell düster aus, weil die Auto­her­steller Apps und andere Dienste lieber direkt in ihre Info­tain­ment-Systeme inte­grieren wollen? Das Online­magazin The Verge hat bei verschie­denen Herstel­lern nach­gefragt, ob sie eben­falls planen, die Smart­phone-Anbin­dung bei künf­tigen Fahr­zeug-Gene­rationen zu verschlech­tern.

Wie weiter mit Apple CarPlay und Android Auto

Foto: teltarif.de Dem Bericht zufolge gab es zwar Hersteller, die sich zu dieser Frage nicht geäu­ßert haben. Aller­dings habe kein einziger Konzern ange­kün­digt, dem Schritt von General Motors zu folgen. The Verge zitiert einen Spre­cher von Ford mit den Worten: "Wir bieten Apple CarPlay und Android Auto weiterhin an, weil unsere Kunden die Möglich­keit des einfa­chen Zugriffs und der Steue­rung ihrer Smart­phone-Apps lieben."

Volvo will CarPlay tiefer inte­grieren

Volvo verwies darauf, dass zukünf­tige Gene­rationen von Apple CarPlay tiefer in die Fahr­zeug-Firm­ware inte­griert werden sollen. Apple plant eine neue CarPlay-Version, die es unter anderem erlaubt, alle im Fahr­zeug vorhan­denen Displays zu nutzen und auch Auto-spezi­fische Steue­rungen (Klima­anlage etc.) zu über­nehmen. Volvo-CEO Jim Rowan erklärte auf LinkedIn: "Auswahl zu haben ist wichtig. Wir wollen, dass unsere Autos zum Leben und zu den Geräten unserer Kunden passen."

Ähnlich äußerte sich dem Bericht zufolge eine Honda-Spre­cherin: "Unsere Kunden schätzen unsere Unter­stüt­zung von CarPlay, Android Auto und Google built-in, und wir bieten diese vernetzten Lösungen jetzt in unserer gesamten Produkt­palette an." Auch Hyundai, das auch Anteile an Kia besitzt, will auf die Smart­phone-Anbin­dung in seinen Fahr­zeugen nicht verzichten.

BMW sieht laut The Verge zwar - wie General Motors - die Vorteile bei der Nutzung nativer Navi­gati­ons­sys­teme in den Autos, vor allem wenn es sich um Fahr­zeuge mit Elek­tro­antrieb handelt. Es gebe dennoch "derzeit keine Pläne, die Nutzung von Apple CarPlay oder Android Auto einzu­schränken."

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass Google mit einem Android-Auto-Update eine neue Funk­tion vorbe­reitet.