Apple hat auf seiner Webseite neue Kondi­tionen für die vom Hersteller ange­botene Zusatz­ver­siche­rung Apple Care+ veröf­fent­licht. So deckt diese künftig unbe­grenzt viele Repa­raturen bei unab­sicht­lichen Beschä­digungen ab. Bislang waren die Inklu­siv­leis­tungen auf zwei Repa­raturen begrenzt. Bis zu zwei Fälle von Dieb­stahl oder Verlust binnen zwölf Monaten sind eben­falls mit Apple Care+ abge­deckt.

Es bleibt dabei, dass Apple Service­pau­schalen berechnet, wenn der Kunde die Zusatz­ver­siche­rung in Anspruch nimmt. Die Höhe dieser Kosten ist vom jewei­ligen Scha­dens­fall abhängig. Bei Schäden am Display oder am Glas auf der Rück­seite berechnet Apple 29 Euro. Bei allen anderen unab­sicht­lichen Beschä­digungen liegt die Pauschale bei 99 Euro. Wird nach einem Dieb­stahl oder Verlust des iPhone Ersatz benö­tigt, so beträgt der Pauschal­preis 129 Euro. Neue Konditionen für Apple Care+

Foto/Logo: Apple, Montage: teltarif.de Apple weist ferner darauf hin, dass für die Absi­che­rung gegen Dieb­stahl und Verlust zum Zeit­punkt, als das Gerät abhanden gekommen ist und während des gesamten Versi­che­rungs­falls die "Wo-ist-Funk­tion" akti­viert sein muss. Im "Klein­gedruckten" heißt es weiter, dass Apple den Kunden im Versi­che­rungs­fall auffor­dert, das Gerät zu löschen, zu deak­tivieren und die Eigen­tums­rechte zu über­tragen, bevor ein neues iPhone ausge­geben wird.

Das kostet Apple Care+

Apple bietet die Zusatz­ver­siche­rungen in zwei Vari­anten an - wahl­weise als monat­lichen Tarif, der sich auto­matisch verlän­gert, oder zum Fest­preis für zwei Jahre. Zudem können Kunden entscheiden, ob sie ihr iPhone auch gegen Dieb­stahl und Verlust absi­chern wollen oder ob die Repa­ratur-Dienst­leis­tungen ausrei­chen. Das Komplett­paket kostet für die Pro-Modelle des iPhone 14 monat­lich 15,49 Euro oder 309 Euro für zwei Jahre. Für das iPhone 14 Plus liegt der Preis bei monat­lich 13,99 Euro oder 279 Euro für zwei Jahre. Beim iPhone 14, iPhone 13, iPhone 13 mini und iPhone 12 liegt der Monats­preis bei 11,99 Euro. Die Pauschale für zwei Jahre beträgt 239 Euro. Wer sich für das iPhone SE 3 entscheidet, zahlt monat­lich 7,49 Euro oder 149 Euro für zwei Jahre.

Ohne Abde­ckung für Dieb­stahl und Verlust sehen die Preise wie folgt aus: für iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max monat­lich 12,49 Euro oder 249 Euro für zwei Jahre, für iPhone 14 Plus 10,99 bzw. 219 Euro, für iPhone 14, iPhone 13, iPhone 13 mini und iPhone 12 8,99 bzw. 179 Euro und für das iPhone SE der dritten Gene­ration 4,49 bzw. 89 Euro.

Details zu allen Vari­anten des iPhone 14 haben wir in einer weiteren Meldung bereits veröf­fent­licht.