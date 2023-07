Apple will ESPN als TV- und Strea­ming­partner der Fußball-Bundes­liga auf dem ameri­kani­schen Markt ablösen.

Apple überträgt bereits Live-Fußball

Foto: Apple Im kommenden Jahr steht eine neue Verga­berunde für die Über­tra­gungs­rechte von den Spielen der Fußball-Bundes­liga an. Zu den Bietern dürften mit dem Pay-TV-Sender Sky und dem Strea­ming­dienst DAZN auch die Veran­stalter gehören, die sich derzeit die Sende­rechte für die Live­über­tra­gungen teilen. Doch welche weiteren Konzerne könnten sich dafür inter­essieren, die Bundes­liga komplett oder in Teilen zu über­tragen?

Einem Bericht von World Soccer Talk zufolge inter­essiert sich auch Apple dafür, die Fußball-Bundes­liga zu streamen. Gespräche gebe es bereits. Dabei gehe es aller­dings zunächst um den ameri­kani­schen Markt, wo derzeit der Sport­sender ESPN mit der Bundes­liga zusam­men­arbeitet. Nun will Apple mit dem Spit­zen­fuß­ball aus Deutsch­land seinen Strea­ming­dienst aufwerten.

Live-Sport gibt es bei Apple bereits

Foto: Apple Neu wären Sport­über­tra­gungen bei Apple TV+ nicht. So über­trägt der Dienst bereits die ameri­kani­sche Fußball-Liga Major League Soccer. 14,99 Euro pro Monat müssen Fans für den MLS Season Pass inves­tieren. Wer gleich ein Abon­nement für die gesamte Saison abschließt, zahlt 99 Euro. Kunden, die Apple TV+ bereits abon­niert haben, bekommen den Zugang zu den Über­tra­gungen von den Spielen der Major League Soccer für 12,99 Euro pro Monat oder 79 Euro pro Saison.

Über die Fami­lien­frei­gabe kann der Zugang ganz offi­ziell von bis zu sechs Inter­essenten mit ihrer jeweils eigenen Apple ID genutzt werden. Mit der MLS arbeitet Apple gleich für einen Zeit­raum von zehn Jahren zusammen.

Bewer­bung auch für deut­schen Markt?

Ob sich Apple auch auf dem deut­schen Markt um die Bundes­liga-Rechte bemühen wird, ist nicht absehbar. In der Vergan­gen­heit war beispiels­weise auch Amazon als poten­zieller Kandidat für eine Bewer­bung um die Über­tra­gungs­rechte gehan­delt worden. Im Früh­jahr 2020 zeigte Amazon Prime Video sogar einige Bundes­liga-Spiele (nachdem Euro­sport seine Sende­rechte an DAZN abge­geben hatte). Schluss­end­lich wurden die Rechte aber an Sky und DAZN vergeben.

Die aktu­elle Über­tra­gungs­rechte-Periode läuft noch bis zum Ende der Spiel­zeit 2024/25. Um den Programm­ver­anstal­tern für die Zeit ab Sommer 2025 einen gewissen Vorlauf und vor allem Planungs­sicher­heit zu geben, sollen die Sende­rechte bereits im kommenden Jahr vergeben werden.

In einer weiteren Meldung haben wir über die jüngsten Preis­erhö­hungen bei DAZN berichtet.