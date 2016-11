Black Friday: Auch Apple will Schnäppchen anbieten

Im Zuge des sogenannten Black Fridays will nun auch Apple reduzierte Angebote einen Tag lang anbieten.

Wer eine Apple Watch oder ein iPhone zu Weihnachten verschenken will, sollte am Freitag bei Apple vorbeischauen Der Black Friday steht kurz bevor und nun möchte auch Apple wieder mitmischen. Auf einer eigens für den Black Friday eingerichteten Seite spricht der kalifornische Tech-Konzern von einem eintägigen Shopping-Event, bei dem man diesen Freitag schon alle Weihnachts­geschenke besorgen könne. Dies ist insofern eine Neuigkeit, weil Apple in den vergangenen zwei Jahren keine reduzierten Produkte zum Black Friday angeboten hatte. Auch sind Apple-Produkte generell selten reduziert zu bekommen, es sei denn Apple selbst sorgt dafür.

Allerdings haben die Kalifornier auf der Seite keinerlei Hin­weise darauf gegeben, welche Produkte reduziert sein werden und wie hoch der Preis­nach­lass ausfallen wird. Auf dem Titel­bild ist aber eine Apple Watch zu sehen, die sich natürlich gerade wegen des angezeigten Datums dafür anbietet, vielleicht aber auch schon darauf hindeutet, dass eher die kleineren Apple-Geräte Angeboten werden. Zudem spricht Apple von Weihnachtsgeschenken, was ebenfalls auf Apple Watch, iPad und Co. hindeuten würde, ist ein mindestens rund 2000 Euro teures neues MacBook Pro als Präsent bei den meisten doch eher unüblich. Auch reduziertes iTunes-Guthaben ist denkbar und wurde bereits in der Vergangen­heit zum Black Friday angeboten.

Maßnahme gegen den Umsatzrückgang?

Warum sich Apple in diesem Jahr entschlossen hat beim Black Friday mitzuziehen ist offiziell natürlich auch nicht bekannt. Naheliegend ist aber, dass Apple unter anderem dadurch etwas gegen den zuletzt rück­läufigen Umsatz tun will. Vor allem der ehemalige Kassen­schlager, das iPhone, läuft nicht mehr so gut. Vielleicht wird Apple ja sogar, entgegen allen Erwartungen, die iPhones kurz­zeitig reduziert anbieten.

Der Black Friday ist ein ursprünglich von amerikanischen Händlern initiierter Schnäppchen-Tag, der den Beginn des Weihnachts­geschäfts einläuten soll. Der Versand­riese Amazon hatte bereits am Montag angefangen, die sogenannte Cyber-Monday-Woche einzuläuten, bei der im Schnitt 10 bis 20 Prozent Rabat auf ausgewählte Produkte gegeben wird. So können bei Amazon momentan zum Beispiel die Fire Tablets stark reduziert erstanden werden.