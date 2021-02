Hyundai & Kia: Keine Gespräche über Apple-Auto?

Wenn Apple etwas vor hat, brodelt die Gerüch­teküche. Wehe, wenn ein Zulie­ferer sich vorzeitig "verquatscht". Dass Apple ein Auto bringen will, könnte die einzige wahr­schein­liche Infor­mation sein. Der Rest bleibt Speku­lation.

Ist das ein Erlkönig des geplanten Apple iCar? Vermutlich nicht.

Foto: Picture Alliance / dpa Die Gerüch­teküche um Apple war am Wochen­ende erneut befeuert worden. Seit Wochen gab es wieder verstärkt Gerüchte über ein Auto von Apple - doch jetzt nehmen die vermu­teten Partner Hyundai und Kia die Span­nung wieder heraus. Es gebe derzeit keine Gespräche, heißt es in Mittei­lungen an die Börse nach spür­baren Kurs­anstiegen durch diese Berichte.

Dementi sorgt für Dämpfer

Foto: Picture Alliance / dpa Damit haben die südko­rea­nischen Auto­bauer Hyundai und Kia den wochen­langen Speku­lationen über eine Zusam­men­arbeit beim Bau eines Apple-Autos einen Dämpfer versetzt. Man sei derzeit nicht in Gesprä­chen mit dem iPhone-Konzern über die Entwick­lung auto­nomer Fahr­zeuge, teilten Hyundai und die Toch­ter­firma Kia heute mit.

Es stimme schon, sie bekämen "von einer Reihe von Unter­nehmen" Anfragen zur gemein­samen Entwick­lung selbst­fah­render Elek­tro­autos, aber es sei noch nichts entschieden, hieß es weiter in Mittei­lungen.

Börsen­kurs gibt nach

Die Berichte, wonach der südko­rea­nische Konzern der Auto-Partner von Apple werden soll, hatten den Akti­enkurs von Hyundai und Kia steigen lassen. Nach dem Dementi von heute verloren Aktien von Hyundai rund sechs Prozent und Papiere von Kia mehr als 13 Prozent.

Bereits am Wochen­ende hatte der Finanz­dienst Bloom­berg unter Beru­fung auf mit der Ange­legen­heit vertraute Personen berichtet, Apple habe Gespräche mit Hyundai und Kia ausge­setzt. Dabei bekräf­tigte Bloom­berg Infor­mationen der japa­nischen Zeitung "Nikkei", wonach Apple in ähnli­chen Gesprä­chen mit diversen Auto­her­stel­lern gewesen sei.

Jahre­lange Gerüchte

Die seit Jahren schwe­lenden Gerüchte über ein Apple-Auto hatten in den vergan­genen Wochen mit einer Welle von Medi­enbe­richten neue Nahrung bekommen. Dabei stand vor allem eine mögliche Zusam­men­arbeit mit Hyundai und Kia im Vorder­grund. Unter anderem hieß es, Apple wolle auf die neue Elek­tro­auto-Platt­form der Gruppe aufsetzen, und es werde ange­peilt, zum Jahr 2024 die Produk­tion in Kias US-Werk im Bundes­staat Georgia vorzu­bereiten.

Hyundai hatte Gespräche mit Apple Anfang Januar in Reak­tion auf Medi­enbe­richte erst bestä­tigt, ruderte dann aber wieder zurück und sprach nur noch vom Inter­esse mehrerer Unter­nehmen an einer Zusam­men­arbeit. Apple gilt als äußerst sensibel, wenn Zulie­ferer oder Partner den Konzern öffent­lich etwa als Kunden nennen wollen.

Tech­nologie für auto­nomes Fahren

Apple entwi­ckelt bereits seit Jahren Tech­nologie zum auto­nomen Fahren und testet zu Robo­ter­autos umge­baute SUV der Toyota-Luxus­marke Lexus auf öffent­lichen Straßen im Silicon Valley. Am Anfang des bereits seit mehr als fünf Jahren laufenden Auto­pro­jekts zeigte Apple bereits Proto­typen an Zulie­ferer, danach wurde es jedoch vor allem auf Soft­ware ausge­richtet. Die jüngst aufge­flammten Speku­lationen über Gespräche mit Hyundai und anderen Herstel­lern waren der bisher konkre­teste Hinweis darauf, dass Apple auch mit einem eigenen Auto in den Markt gehen könnte.

Auto­branche hat Angst vor Konkur­renz

Etablierte Auto­bauer wie Volks­wagen, BMW und Daimler haben bereits mit dem Aufstieg von Elek­tro­auto­spe­zia­listen wie den US-Ameri­kanern von Tesla hart zu kämpfen. Bei einem Einstieg von Apple würde zusätz­licher Wett­bewerb drohen.

Tech­nolo­gie­unter­nehmen sind mit der Digi­tali­sie­rung des Autos zu einem wich­tigen Player der Branche geworden, verfolgen aber unter­schied­liche Stra­tegien. So entschied die Google-Schwes­ter­firma Waymo früh­zeitig, dass sie sich nur auf Tech­nologie zum auto­nomen Fahren konzen­trieren und diese in Fahr­zeuge anderer Hersteller bringen will.

Amazon kaufte den Roboter­wagen­ent­wickler Zoox und inves­tierte in den Elek­tro­auto-Anbieter Rivian. Sony stellte vor einem Jahr einen Elek­tro­auto-Proto­typen vor und entwi­ckelt ihn weiter - hält sich aber mit Blick auf eine mögliche Seri­enpro­duk­tion sehr zurück. Eins ist klar: Bevor das sagen­umwit­terte Auto nicht von Apple in einem Apple-Event offi­ziell ange­kün­digt wird, werden sich Gerüchte und Dementis regel­mäßig abwech­seln.