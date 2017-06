iPhone AR: Apple kauft deutsche Spezialisten

Nicht nur Microsoft mit der Hololens investiert kräftig in den Bereich für Augmented Reality. Auch Apple will ein Wörtchen mitreden und kauft daher ein deutsches Unternehmen aus diesem Bereich.

Kommt eine AR-Brille von Apple? Der Kauf eines deutschen Eyetracking-Spezialisten erhärtet das Gerücht Apple untermauert seine Ambitionen bei virtueller und erweiterter Realität (VR und AR) mit dem Kauf einer deutschen Spezialfirma aus der Nähe von Berlin. Das Unternehmen SensoMotoric Instruments aus Teltow hat unter anderem eine Technik entwickelt, mit der man die Blickrichtung eines Menschen verfolgen kann. Dieses Verfahren kommt zum Beispiel in Brillen für virtuelle Realität zum Einsatz, wo die Augenbewegungen mit kleinen Kameras beobachtet werden.

Damit können zum einen Rechen-Ressourcen gespart werden, weil es reicht, die Inhalte in hoher Qualität nur in der Stelle anzuzeigen, auf die der Nutzer gerade blickt. Außerdem kann man damit auch Computer mit Augenbewegungen steuern und die Technologie kommt zum Beispiel in medizinischen Geräten zum Einsatz. SensoMotoric wirkte laut Medienberichten unter anderem an der Entwicklung der VR-Brille Vive von HTC und der Spieleplattform SteamVR von Valve mit.

Apple kommentierte erste Medienberichte über den Zukauf mit dem üblichen Satz, der als Bestätigung für Übernahmen gilt: "Apple kauft von Zeit zu Zeit kleinere Technologieunternehmen, und wir äußern uns grundsätzlich nicht zu unseren Zielen oder Plänen." Der iPhone-Konzern ist besonders an der sogenannten erweiterten Realität (Augmented Reality) interessiert, bei der virtuelle Objekte in echte Umgebungen eingeblendet werden. Anfang des Monats stellte Apple die Software-Plattform ARKit vor, die App-Entwicklern helfen soll, solche Funktionen zu integrieren.

Zukunft Augmented Reality

Aber nicht nur Apple forscht und entwickelt mit Hochdruck an Technologien, mit deren Hilfe sich die Realität erweitern lässt. Auch Microsoft ist im Bereich Augmented Reality tätig. Die AR-Brille HoloLens hatte schon etliche Auftritte bei diversen Microsoft-Events hinter sich, die jedes Mal aufs Neue zu beeindrucken wussten. Neben einfachen Dingen wie das Erstellen von 3D-Objekten mit Hilfe von Paint3D, Skype-Videokonferenzen im Wohnzimmer oder die Erkundung unseres Sonnensystems: Jedes Mal waren die Demonstrationen beeindruckend.

Gerüchten zufolge soll auch Apple an einer ähnlichen AR-Brille arbeiten und hat sich dafür unter anderem Carl Zeiss als Partner der Entwicklung sichern können. Zumindest wurden entsprechende Vermutungen im Rahmen der CES 2017 gegenüber des Bloggers Robert Scoble nicht dementiert. Es wird nach wie vor vermutet, dass Apple noch dieses Jahr ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit Carl Zeiss vorstellen könnte.

Wenn man die Gerüchte sehr optimistisch auslegt, könnte ein zentraler Punkt rund um das iPhone 7s und der Jubiläumsausgabe iPhone Edition Augmented Reality sein. Zumindest in Form von der speziellen AR-Brille und ersten Inhalten, die mit der ARKit-Plattform und iOS 11 entwickelt wurden.