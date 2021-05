Editorial: Der zentrale Angriff

Apple Chef Tim Cook steht unter "Beschuss" wegen der Provisionen seines App-Stores.

Foto: Picture Alliance / dpa Dass Apple-Chef Tim Cook höchst­per­sön­lich zum Gerichts­termin kommt, zeigt, dass es nicht nur um die Abfin­dung für einen mögli­cher­weise zu Unrecht gekün­digten Mitar­beiter oder andere Strei­tig­keiten auf "Porto­kassen"-Niveau geht, sondern ums Ganze. Denn Fort­nite-Entwickler "Epic Games" möchte nicht weniger, als Apples App-Store-Monopol knacken. Dabei ist der App-Store eine der wich­tigsten Einnah­mequellen von Apple, denn 30 Prozent der von den Usern für Apps oder Spiele bezahlten Entgelte gehen an Apple.

Zwar sind im statio­nären Handel die Handels­margen gerade bei Soft­ware und Spielen in der Regel sogar noch höher. Doch gibt es beispiels­weise bei PC-Spielen auch die Möglich­keit des Direkt­ver­kaufs von den Spiele-Publishern an die Kunden, bei dem außer den Zahlungs­mit­tel­ent­gelten (typisch 2 Prozent) und den Server- und Down­load-Kosten (typisch wenige Cent) keinerlei Kosten für die Spie­leher­steller entstehen. Warum ist also der Spiele-Direkt­ver­trieb nicht auch an iPhone-Nutzer möglich?

Epic Games geht es aller­dings - wie anderen Entwick­lern von Free-2-Play-Spielen auch - weniger um die Provi­sion auf den Verkaufs­preis, sondern um die Provi­sion auf Upgrade-Items, die sich Spieler im Spiel selber kaufen, um schneller durch die Basis­level zu gelangen oder zusätz­liche Kräfte und Fähig­keiten für ihren Spieler-Avatar zu erhalten. Epic Games hatte Fort­nite-Spie­lern ange­boten, diese Käufe im Spiel direkt mit Kredit­karte bei Epic Games zu bezahlen. Daraufhin warf Apple das Spiel aus dem App Store. Neunutzer können es nicht mehr instal­lieren, Altnutzer haben - auch bei Gerä­tewechsel - aber noch Zugriff.

Gefan­gene Nutzer

Foto: Picture Alliance / dpa Das Prinzip des geschlos­senen Produkts greift leider immer weiter um sich. So gut wie alle Drucker­her­steller liefern ihre güns­tigeren Modelle inzwi­schen nur noch mit einer "Start­patrone" aus, die schon nach wenigen Seiten leer­gedruckt ist. Der erste Satz echter Patronen kostet dann teils sogar mehr als der ganze Drucker. Die Nutzung fremder Tinte oder Toner wird durch Sicher­heits­chips in den Patronen erschwert. Nach dem Erscheinen einer neuen Drucker­serie dauert es dann meist einige Zeit, bis die Zube­hör­her­steller eben­falls diese Chips herstellen können. Manchmal verteilen die Drucker­her­steller dann sogar Treiber-Updates, die ein Firm­ware-Update auf dem Drucker durch­führen, um die Fremd­chips zu erkennen. Dritt­anbieter-Tinte kann dadurch von einem Tag auf den anderen unbrauchbar werden.

Auch bei Kfz-Herstel­lern sind in den letzten Jahren die Preise für Zubehör und Ersatz­teile noch schneller gestiegen als die für Neufahr­zeuge. Aber es ist immerhin weiterhin möglich, an sein Auto neue Reifen oder Schei­ben­wischer von Dritt­her­stel­lern zu montieren oder das Fahr­zeug in einer freien Lackie­rerei umzu­spritzen - man ist also den über­höhten Ersatz­teil­preisen nicht hilflos ausge­lie­fert. Am App Store führt hingegen am iPhone kein Weg vorbei: Wer ein Spiel oder eine Erwei­terung-App instal­lieren will, der muss diese aus dem App-Store herun­ter­laden, und er muss diese und even­tuell spätere Erwei­terungs­käufe in der App über den App Store bezahlen.

Gefähr­liche Mono­pole

Nun waren Mono­pole noch nie gut für die Verbrau­cher, und deswegen gibt es in den USA schon seit über 100 Jahren scharfe Anti­trust-Gesetze. Leider sind diese Gesetze, die in der Vergan­gen­heit bereits zur Zerschla­gung von "Stan­dard Oil" und später zur Zerschla­gung des Tele­kom­muni­kati­ons­riesen AT&T geführt hatten, in den letzten Jahren etwas in Verges­sen­heit geraten. Ein Grund dafür ist sicher­lich die zuneh­mende Konkur­renz durch asia­tische Hersteller: Der Drucker­her­steller HP wird viel­leicht auch deswegen weniger als Mono­polist wahr­genommen und weniger wegen seiner über­teu­erten Tinten­patronen regu­liert, weil es eben auch asia­tische Konkur­renten gibt. Nur über­sieht man dabei, dass das Geschäfts­gebaren von HP zusammen mit dem meist kurz­fris­tigen Verbrau­cher­ver­halten, die Folge­kosten eines Produkts zu über­sehen, auch die Konkur­renz dazu zwingt, die Drucker mit den Patronen quer­zusub­ven­tio­nieren. So geht der Markt kaputt.

Im Smart­pho­nemarkt sind Apple auf der einen und Samsung/Google auf der anderen Seite harte Konkur­renten, keiner beherrscht den Markt für sich alleine. Und während beide hohe Provi­sionen für den Vertrieb von Apps und Spielen über den App bzw. Play Store kassieren, erlaubt zumin­dest Google die Instal­lation anderer Stores auf Android-Smart­phones, sowie den Direkt-Down­load von auf anderem Weg erwor­benen APKs. Sollte sich aber Apple mit dem geschlos­senen App-Store im aktu­ellen Verfahren durch­setzen, könnte die Folge sein, dass auch Google seinen Nutzern immer weniger Frei­heiten lässt. Eine Verpflich­tung für Apple, ihren App-Store zu öffnen, könnte zwar deren Börsen­wert wieder etwas senken. Aber sie würde auch den Nutzern bei der Nutzung der derzeit wich­tigsten Tech­nologie wieder mehr Frei­heit geben.