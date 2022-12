iPhone, MacBook, iPad und Co.: Apple-Angebote im Check

Händler MediaMarkt und Kollege Saturn rufen mit einer neuen Apple-Aktion zum Shoppen auf. Die Aktion nennt sich "Apple Weih­nachts­ange­bote", darunter sind zahl­reiche Produkte aus dem Apple-Port­folio. Die Ange­bote laufen noch bis zum 10. Dezember in den lokalen Märkten und bis zum 11. Dezember, 23.59 Uhr im Online-Shop.

Wir haben uns die Ange­bote ange­schaut und checken ausge­wählte, ob sie sich preis­lich lohnen. Dafür haben wir aus jeder Ange­bots­kate­gorie beispiel­haft ein Gerät ausge­wählt. Gene­rell empfehlen wir den Preis­ver­gleich. Das kann vor allem auch dann sinn­voll sein, wenn Ange­bote über mehrere Tage laufen und Sie sich erst zu einem späteren Zeit­punkt für eines der Ange­bote inter­essieren.

Bitte beachten Sie, dass wir im nach­fol­genden Preis­ver­gleich über das Portal idealo keine Ange­bote von Online-Markt­plätzen berück­sich­tigt haben, die aber unter Umständen güns­tiger sind. Markt­preise von Elek­tronik können schwanken, weshalb der Preis­ver­gleich nur begrenzt gültig sein kann.

MacBook Air 2022

MacBook Air 2022

Bild: Apple

Ein Akti­ons­gerät im Rahmen der Apple-Weih­nachts­ange­bote von MediaMarkt und Saturn ist das MacBook Air mit M2-Chip, das in diesem Jahr das Licht der Tech-Welt erblickte. Die Vari­ante mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB SSD kostet in den Farben "Space Grau" und "Silber" jeweils 1249 Euro.

Dabei handelt es sich auch um den derzeit besten Markt­preis, wenn man das Angebot mit denen anderer Händler vergleicht. Galaxus verkauft das Silber-farbene MacBook Air 2022 in der Basis-Konfi­gura­tion zum Preis von 1276 Euro inklu­sive Versand­kosten etwas teurer.

iPhone 12 mini

Das iPhone 12 mini ist ein kleines iPhone-Modell mit 5,4 Zoll, also richtig für dieje­nigen, die kein großes Phablet nutzen möchten. MediaMarkt und Saturn bieten das iPhone 12 mini mit 256 GB Spei­cher in verschie­denen Wahl­farben zu einem Preis von jeweils 749 Euro an. Dabei handelt es sich auch um den aktu­ellen besten Markt­preis. Bei Händ­lern wie Otto (772,94 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Galaxus (784,65 Euro inklu­sive Versand­kosten) kostet das iPhone 12 mini mit 256 GB derzeit mehr. iPhone 12 mini

Bild: teltarif.de Wer die große Spei­cher­ver­sion nicht benö­tigt, statt­dessen das neuere iPhone 13 mini haben möchte, bekommt die 128-GB-Version bei den Händ­lern cool­blue und Amazon jeweils zum Preis von 749 Euro inklu­sive Versand­kosten. Der aktuell güns­tigste Preis für das iPhone 13 mini mit 256 GB Spei­cher beträgt 838 Euro inklu­sive Versand­kosten (Händler: Note­books­bil­liger).

Details zum iPhone 13 mini und zum iPhone 12 mini lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht.

iPad Pro 2022

Das Apple iPad Pro mit M2-Chip gibt es in zwei Größen. MediaMarkt/Saturn listen das iPad Pro mit 11 Zoll und 128 GB Spei­cher in der Wi-Fi-Vari­ante zum Preis von 1049 Euro. Hierbei sollten Sie sich nicht zum Kauf verleiten lassen, denn es handelt sich bei diesem Preis um die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers.

Bei anderen Händ­lern gibt es das Modell bereits güns­tiger, beispiels­weise bei Galaxus und Amazon (jeweils 979 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Gomibo.de (981 Euro inklu­sive Versand­kosten).

Apple Watch Series 6

Die neuesten Modelle im Smart­watch-Kosmos von Apple sind die Series 8 und die Watch Ultra. Daher kann es sich lohnen, einen Blick auf ältere Modelle zu werfen, um Geld zu sparen. Die smarten Apple-Uhren zeichnen sich in der Regel durch Lang­lebig­keit mit guter Update-Versor­gung aus.

Ein Akti­ons­gerät bei MediaMarkt/Saturn ist die Apple Watch Series 6 in der Konfi­gura­tion 40 mm, LTE, Alumi­nium­gehäuse in Blau und Deep-Navy-farbenem Armband. Der Ange­bots­preis beträgt 399 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Dabei handelt es sich auch um den derzeit besten Preis. Bei Händ­lern wie expert (405,99 Euro) und Galaxus (468,19 Euro inklu­sive Versand­kosten) ist die Apple Watch Series 6 in der genannten Konfi­gura­tion teurer.

Air Pods Pro

Die Air Pods Pro gibt es mitt­ler­weile in der zweiten Gene­ration. Güns­tiger ist die erste Gene­ration der In-Ear-Kopf­hörer zu bekommen, wie MediaMarkt und Saturn in ihren Online-Shops sugge­rieren. Aber erst der Preis­ver­gleich offen­bart, ob es sich bei dem Ange­bots­preis in Höhe von 229 Euro inklu­sive Versand­kosten auch tatsäch­lich um ein gutes Angebot handelt.

Das Angebot ist grund­sätz­lich gut, etwas güns­tiger, aber nicht signi­fikant, sind die Händler expert und Galaxus mit jeweils 228,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. HomePod Mini

Foto: Apple

HomePod mini

Apples smarter Laut­spre­cher, der HomePod mini, kostet derzeit beispiels­weise in der Farbe Weiß bei MediaMarkt/Saturn 94,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Dabei handelt es sich auch um einen akzep­tablen Preis. Andere Händler bieten den HomePod mini zwar güns­tiger an, zuzüg­lich Versand­kosten sind die Preise aber höher als bei MediaMarkt und Saturn.

