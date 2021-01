Smartphone-Messenger: WhatsApp & die Alternativen

Messenger wurden früher über­wiegend als Instant-Messenger auf PC und Laptop genutzt, auf dem Handy gab es die SMS. Durch den Erfolg von WhatsApp und zahl­reichen anderen Messen­gern gibt es diese Auftei­lung heut­zutage nicht mehr. Die meisten Anwender kommu­nizieren heute über Smart­phone-Messenger, da das Smart­phone ohnehin der tägliche Begleiter im Alltag ist. Die Anbieter legen aber vermehrt Wert darauf, ihre Messenger auch über Laptop und Computer einfach benutzbar zu machen.

Übersicht: Die wichtigsten Messenger im Vergleich

Foto: teltarif.de, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Viele Messenger sind mit einem beson­deren Dienst gestartet, haben aber inzwi­schen ihren Funk­tions­umfang erwei­tert: WhatsApp war zunächst bekannt für Status­meldungen und Text-Kommu­nika­tion mit Emojis, Skype war lange Zeit Markt­führer bei der welt­weiten und kosten­losen Video­tele­fonie übers Internet, Android Messages war ursprüng­lich nur die SMS-App von Android. Inzwi­schen haben die Anbieter den Funk­tions­umfang der Apps aber unter­einander ange­glichen und die Apps sind mehr als nur persön­liches Kommu­nikations­mittel.

Online-Medien und Verlage verbreiten aktu­elle Nach­richten per Messenger und Firmen bieten ihren Kunden­service über WhatsApp an. Dabei sitzt auf der Seite des Unter­nehmens gar nicht immer ein Mensch: Intel­ligent program­mierte Chat­bots, also Antwort-Roboter, geben vorge­fertigte Antworten und erlauben sogar Einkäufe. Der nächste Schritt wird sein, dass immer mehr Messenger-Anbieter eine Bezahl­funk­tion in ihre Messenger-Apps inte­grieren.

In unserer großen Vergleichs-Tabelle stellen wir Ihnen nicht nur die bekann­testen Messenger vor, sondern listen auf, auf welchen Platt­formen die jewei­ligen Dienste nutzbar sind und über welche Sicher­heits­funk­tionen sie verfügen. In einer sepa­raten Über­sicht zeigen wir auf, wie Sie die bekann­testen Messenger mit Tastatur am Computer verwenden können.

WhatsApp: Beliebt, aber nicht unan­gefochten

WhatsApp hat als einer der ersten typi­schen Smart­phone-Messenger seit seinem Erscheinen 2009 eine unglaub­liche Erfolgs­geschichte geschrieben und das, obwohl die App zu Beginn noch kosten­pflichtig war und in den ersten Jahren Sicher­heits- und Daten­schutz­bedenken eigent­lich gegen WhatsApp spra­chen. Doch WhatsApp war der Smart­phone-Messenger, der am einfachsten zu bedienen war, sich am schnellsten durch­setzte und darum bis heute welt­weit der Markt­führer bei den Nutzer­zahlen ist, auch in Deutsch­land.

Die Schwä­chen von WhatsApp führten zur Entwick­lung zahl­reicher sicherer Messenger, von denen Signal, Tele­gram, Threema und der Wire Messenger die wich­tigsten sind. WhatsApp reagierte und führte 2016 eine Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung ein. Ein Kritik­punkt bleibt für viele Nutzer weiterhin der Server­standort in den USA sowie die starke Bindung an Face­book. Dass Mark Zucker­berg seit Jahren von einer gemein­samen Messenger-Platt­form für alle Face­book-eigenen Messenger-Dienste inklu­sive freiem Daten­austausch träumt, bereitet vielen Nutzern und Daten­schüt­zern weiterhin große Sorgen.

Zu erwähnen sind weiterhin die soge­nannten Meta­daten, also alle Daten, die neben dem reinen Nach­richten-Inhalt bei der Kommuni­kation anfallen. Durch sie weiß der Betreiber, wer mit wem wann kommu­niziert, und kann Nutzer eindeutig identi­fizieren. Auch Freundes­kreise und bevor­zugte Stand­orte lassen sich über die Meta­daten ermit­teln. Mit solchen Nutzer-Profilen verdienen Unter­nehmen Geld, denn sie lassen sich für personali­sierte Werbung einsetzen.

Beliebte Messenger-Apps im Vergleich