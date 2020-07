Instagram: Tipps & Tricks für die Foto-App

In unserer Bilder­strecke stellen wir Ihnen hilf­reiche, nütz­liche und oft versteckte Funk­tionen von Insta­gram vor.

Mehr als eine Milli­arde Nutzer welt­weit bringen Insta­gram auf das Trepp­chen in der Liste der sozialen Platt­formen. Mit 2,41 Milli­arden aktiven Nutzern ist das Mutter-Unter­nehmen Face­book weiterhin klare Nummer Eins.

Die App, die als reines Bilder und Video Netz­werk fungiert, wurde 2010 im Herzen der welt­weiten Tech-Branche - dem Silicon Valley in Kali­fornien - gegründet und war zunächst nur in Apple's App Store für iOS-Nutzer erhält­lich. Nach ihrer sofor­tigen enormen Popu­larität hat Mark Zucker­berg's Face­book die App im April 2012 für eine Milli­arde US Dollar gekauft. Im glei­chen Jahr wurde die App dann auch Android-Nutzern zur Verfü­gung gestellt. Wenige Monate später kam auch eine Desktop-Version mit limi­tierter Funk­tiona­lität dazu.

