Nützliche Funktionen der beliebten Foto-App

Die Urlaubszeit ist auch die Zeit, in der möglichst viele Menschen ihre Erinnerungen an die wohlverdienten Ferien in Form von Fotos festhalten. Heutzutage werden diese aber in den seltensten Fällen noch in physischer Form präsentiert. Warum auch, wenn es über Netzwerke wie Instagram viel schneller geht und man im Idealfall auch noch massiv Likes dafür kassiert? Nicht umsonst hat beispielsweise der Hashtag #travel fast 300 Millionen Posts zu verzeichnen.

Nutzer, die neben den vielen Urlaubspostings aber noch einige Tipps & Tricks zur Verwendung des meistgenutzten Bilder und Video Netzwerks gebrauchen können, wird in unserer Bilderstrecke einiges an hilfreichen Ratschlägen mit auf den Weg gegeben. Vielleicht bleibt dann auch wieder mehr Zeit, um den Urlaub mit den eigenen Augen zu genießen und nicht durch die Linse einer Smartphone-Kamera.