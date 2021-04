Google Play Store: Apps für Android-Smartphones

Die Programme für Android-Smart­phones werden über den Google Play Store verwaltet. In erster Linie dient der Play Store als wich­tige Schnitt­stelle, um Apps auf das Smart­phone zu laden und diese zu aktua­lisieren. Zugang zum Content des Google Play Stores gibt es nur über ein zuvor ange­legtes Google-Konto, in dem das Smart­phone-Modell regis­triert ist.

Es ist grund­sätz­lich zu empfehlen, Apps nur aus der veri­fizierten Quelle des Play Store zu laden und die Möglich­keit, Apps über Dritt­anbieter bezie­hungs­weise den mobilen Browser zu beziehen, zu vermeiden. Die Gefahr, dass über diesen Weg schad­hafte Soft­ware auf das Betriebs­system des Handys gelangt, ist deut­lich größer. Google Play Store (oben rechts) auf einem Samsung Galaxy S21 Ultra mit OneUI-Benutzeroberfläche

Bild: teltarif.de Nach dem ersten Einschalten und Einrichten des Smart­phones taucht der Google Play Store in der Regel als App-Symbol auf dem Start­bild­schirm auf. Wer sich zuvor schon mit dem Google-Konto ange­meldet hat, wird nach dem Öffnen nicht mehr nach den Account-Daten gefragt. Andern­falls kann die Anmel­dung auch direkt über die App des Google Play Store erfolgen. Es ist empfeh­lens­wert, eine auto­mati­sche Update-Instal­lation zu akti­vieren, damit die Apps, die aus dem Play Store geladen wurden, auch mit von den jewei­ligen Herstel­lern bereit­gestellten Patches regel­mäßig aktua­lisiert werden. Denn nur so bekommen die gela­denen Programme auch neue Funk­tionen zuge­spielt.

Spiele, Filme und Bücher

Das Angebot des Google Play Store geht weit über Stan­dards wie Social-Media-Apps alias WhatsApp Messenger, Face­book, Insta­gram, Twitter und Co. hinaus. Smart­phones sind leis­tungs­fähige Klein-Computer, die sich auch für anspruchs­volle, mobile Spiele eignen. Im Google Play Store gibt es eine ganze Reihe von Spielen, die sich Inhaber eines Google-Kontos auf ihr Android-Smart­phone laden können. Startseite des Google Play Store, geöffnet über den Browser

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Darüber hinaus ist der Google Play Store auch Biblio­thek für Filme, Serien und Bücher, die sich komfor­tabel über die großen Phablet-Displays konsu­mieren lassen. Eine Beschrän­kung auf Smart­phones gibt es natür­lich nicht. Android wird auch als Betriebs­system für Tablets verwendet, die dann auch den Play Store als App-Liefe­rant nutzen.

Der Zugriff auf den Play Store funk­tio­niert auch über den Browser eines Compu­ters. Die Eingabe der Account-Daten des Google-Kontos werden dafür eben­falls benö­tigt.

Kostenlos und kosten­pflichtig

Unzäh­lige Apps und Spiele werden als kosten­lose Down­loads, unter Umständen aber mit der Möglich­keit, In-App-Käufe abzu­schließen, ange­boten. Daneben gibt es auch kosten­pflich­tige Vari­anten - Filme, Serien und Bücher kosten in der Regel eben­falls Geld.

Die Bezah­lung kann über verschie­dene Kanäle erfolgen. Gängige Zahlungs­arten sind Kredit­karte und PayPal. Beide Optionen können im Google-Konto hinter­legt werden, sodass die Daten nicht bei jedem Kauf erneut einge­geben werden müssen. Im Google Play Store werden Zahlungsarten wie Kreditkarte, PayPal und Geschenkcodes akzeptiert

Logo: Google, Foto/Montage: teltarif.de Wer seine Bank­konto- oder PayPal-Daten nicht hinter­legen möchte, kann das Google-Konto mit Guthaben aufladen, das es in Form von Geschenk­karten beispiels­weise auch an vielen Super­markt-Kassen gibt. Die Karten werden vorab bezahlt, ein frei­zurub­belnder Code wird im Google Play Store im Menü Zahlungen und Abos einge­geben und das Google-Konto so aufge­laden. Käufe können anschlie­ßend mit diesem Guthaben abge­schlossen werden.

Huaweis Problem und alter­native Stores

Um den Google Play Store kommen Android-Smart­phones also nicht herum. Das System ist etabliert, weshalb Smart­phone-Hersteller Huawei im Zuge des US-Handels­embargos auch hier­zulande mit große Problemen zu kämpfen hat. Neue Huawei-Smart­phones dürfen zwar Android als Betriebs­system aufgrund des Open-Source-Konzeptes verwenden, aber keine Apps über den Google Play Store anbieten. Das macht die Geräte trotz guter Technik letzt­lich unat­traktiv, weil es genü­gend Alter­nativen gibt. Nichts­des­totrotz besteht die Möglich­keit, auf Huawei-Geräten Apps ohne Google-Dienste zu instal­lieren

Huawei setzt auf einen eigenen Store, die Huawei Mobiles Services (HMS) bzw. Huawei App Gallery, um Apps anzu­bieten. Künftig will der Konzern mit HarmonyOS auch eigenes Betriebs­system anbieten, aller­dings mit Android-Frame­work.

So macht es Apple auch: Eigenes Betriebs­system mit iOS bzw. iPadOS und eigener App Store. Nutzer von Samsung-Smart­phones werden sicher­lich schon den Galaxy Store entdeckt haben. Das ist eine Platt­form von Samsung, über die auch Apps bezogen werden können.

In einer sepa­raten Über­sicht stellen wir die wich­tigsten Apps­tores vor.