Smartphone- und Tablet-Software: Apps im Test

Welche Apps für Smart­phone und Tablet sind gut - und bieten sie auch das, was die Entwickler verspre­chen? teltarif.de testet regel­mäßig Apps für Sie - hier alle unsere App-Tests.

Apps im Test

Bilder: Google, Apple Apps sind für Smart­phone- und Tablet-Besitzer unver­zichtbar: Die kleinen oder großen Programme erwei­tern den Funk­tions­umfang der Geräte erheb­lich - und die Apps­tores sind zumin­dest in Bezug auf die "großen" Betriebs­sys­teme mit hundert­tau­senden oder gar Millionen Anwen­dungen bestückt. Wir schauen uns regel­mäßig inter­essante Apps an und liefern Ihnen Eindrücke.

Killer­kri­terium bei der Geräte-Wahl

Die Anzahl der Apps sowie die Frage, ob die wich­tigsten Apps im jewei­ligen Store zu haben sind, hat sich zu einem Killer­kri­terium bei der Wahl von Smart­phone oder Tablet entwi­ckelt. So stehen entspre­chend für die beiden großen Systeme iOS und Android in der Regel auch die bekann­testen Apps bereit, sodass bei einem Wechsel auf nichts oder nur wenig verzichtet werden muss. Zudem lassen sich die ange­legten Benut­zer­konten in den Apps meis­tens weiter verwenden, auch wenn das System gewech­selt wurde. Aller­dings müssen Kauf-Apps bei einem System­wechsel mögli­cher­weise neu erworben werden.

Apps im Test

Bilder: Google, Apple Die Anwen­dungs­sze­narien der Apps reichen von Office-Appli­kationen über nütz­liche Tools, Messenger und Navi­gati­ons­lösungen bis hin zu Spielen, Musik- und Video­strea­ming und vielem mehr. Dabei sind auch viele kosten­lose und werbe­finan­zierte Apps zu finden, wobei eine App, die auf dem einen System kostenlos zur Verfü­gung steht und zum Beispiel werbe­finan­ziert daher­kommt, auf einem anderen durchaus kosten­pflichtig sein kann.

Auch in den Apps­tores von Huawei (App Gallery), Samsung Galaxy Store, Amazon Apps­tore, Micro­soft Store und in freien Apps­tores wie F-Droid ist eine beacht­liche Anzahl von Apps zu finden.

Apps­tores als Anlauf­stelle für Apps

Die Apps­tores haben sich damit zur zentralen Anlauf­stelle für Apps entwi­ckelt. Zwar ermög­lichen manche Systeme auch die direkte Instal­lation von Programmen, doch in der Praxis wird dies - auch aus Sicher­heits­gründen - kaum genutzt. Zu komfor­tabel ist die Suche im haus­eigenen Apps­tore, zu einfach die nach­fol­gende Instal­lation.

Alles rund um Apps­tores, ihre Ange­bote und Features erfahren Sie auf unserer spezi­ellen Apps­tore-Seite. Unsere App-Tests finden Sie im Folgenden: