App wandelt Fahrradkilometer in Bahn-Prämien um

Fürs Fahrrad fahren belohnt werden: Das gibts jetzt auch in Berlin und umlie­genden Orten. Gefah­rene Kilo­meter können aber nicht nur in Bahn-Gutscheine einge­tauscht werden.

Prämien fürs Fahrrad fahren jetzt auch in Berlin (Symbolbild)

picture alliance/dpa Radfahrer in Berlin und Bran­den­burg können ab sofort ihre gefah­renen Kilo­meter in Gutscheine etwa bei der Deut­schen Bahn umwan­deln.

"Die erra­delten Vergüns­tigungen sind hoffent­lich für weitere Menschen ein Anreiz, aufs Rad umzu­steigen", sagte Verkehrs­sena­torin Bettina Jarasch in dieser Woche laut Mittei­lung zum Start der App DB Rad+ in der Haupt­stadt­region. Die Senats­ver­wal­tung für Verkehr und die Deut­sche Bahn arbeiten bei dem Projekt zusammen. Der Geltungs­bereich für die Region umfasst einen großen Kreis um Berlin. Einge­schlossen sind etwa Königs Wuster­hausen, Ludwigs­felde, Klein­machnow, Hennigs­dorf, Orani­enburg, Bernau und Erkner. In Potsdam kann die App nicht genutzt werden. Prämien fürs Fahrrad fahren jetzt auch in Berlin (Symbolbild)

picture alliance/dpa

So funk­tio­nieren Sammeln und Einlösen

Wie funk­tio­niert das Sammeln und Einlösen? Radfah­rerinnen und Radfahrer müssen in der App zu Beginn ihrer Fahrt einen Start­knopf drücken. Dann beginnt die Posi­tions­bestim­mung. Die App zählt anschlie­ßend die gefah­renen Kilo­meter. Einer Bahn-Spre­cherin zufolge wird unter anderem die GPS-Geschwin­dig­keit beob­achtet, um miss­bräuch­liche Messungen etwa im Auto auszu­schließen. Die weiteren Methoden für diese Prüfung fielen unter das Betriebs­geheimnis.

Das einge­fah­rene Kilo­meter­gut­haben kann etwa in Reise­gut­scheine der Bahn umge­wan­delt werden - für 100 Kilo­meter gibt es fünf Euro Ermä­ßigung beim Kauf eines Online-Tickets. Die Kilo­meter können aber auch ander­weitig einge­löst werden, etwa für Gutscheine bei einem Liefe­ranten von Bio-Lebens­mit­teln oder einer Kaffee­rös­terei.

In anderen Städten ist das Angebot schon länger verfügbar. In Hamburg wurden beispiels­weise seit April 2021 mehr als eine Million Kilo­meter mit der App aufge­zeichnet.

Die Union verlangt von der Bundesregie­rung mehr Tempo für einen besseren Mobil­funk­emp­fang in Zügen. Sie hätten dafür 40 Jahre Zeit gehabt.