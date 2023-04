4Bro Flexz!: Handy-Tarif per App im Telekom-Netz getestet

Es gab Zeiten, in denen man einen Handy­tarif nur in einem Handy­laden bekommen konnte. Das bedeu­tete: Formu­lare ausfüllen, Personal-Papiere vorlegen und kopieren lassen und warten. Irgend­wann hielt man die notwen­dige SIM-Karte in Händen und durfte sie in das Handy einlegen. Wenn man den Laden verließ, wusste man viel­leicht schon die eigene neue Rufnummer. Anschluss und Karte liefen erst später. Geduld war ange­sagt.

Das ist lange vorbei. Heut­zutage hat der Kunde viel­leicht schon irgend­einen (teuren?) Tarif und ein Smart­phone dazu. Er lädt sich eine App, die dann den Kontakt zum neuen Mobil­funk­anbieter und die Anmel­depro­zedur regelt, bis schließ­lich der Brief mit der SIM-Karte im Kasten liegt. Noch schneller ist "eSIM" zum Down­load auf das eigene Handy.

Bekannt dürfte die App "fraenk" (von Telekom/Cong­star) sein, oder "Funk" im o2-Netz bzw. "Flex" im Voda­fone-Netz von Freenet. Nicht so präsent dürfte die "4B Flexz!"-App von "4Bro" sein. Wir haben sie uns mal ange­sehen und auspro­biert.

Wer ist 4Bro?

4Bro gibt es in zwei Tarifvarianten Lil Bro und Big Bro.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de "4Bro" ist eine Ziel­grup­pen­marke für eine junge Commu­nity zwischen 15 und 35 Jahren, zu 60 Prozent mit Migra­tions­hin­ter­grund, wie Firmen­gründer Ergil Ergün in einem Inter­view mit einem Bran­chen­magazin erklärte. Gestartet ist Ergün mit Getränken, etwa einen Tee mit Kaugum­mige­schmack.

4Bro Flexz (und fraenk) werden im Netz der Telekom reali­siert. Die Tarife von "4Bro Flexz!" hatten wir schon vorge­stellt, inzwi­schen wurden seine Eckdaten verbes­sert. Zwei Tarif-Vari­anten stehen den Inter­essenten zur Auswahl: Der klei­nere "Lil Bro" hat inzwi­schen monat­lich 7 GB Daten­volumen an Bord und kostet 10 Euro, der größere "Big Bro" mit 12 GB ist für 15 Euro zu haben, wohl­gemerkt monat­lich und nicht alle vier Wochen, wie sonst bei vielen Discoun­tern üblich.

Was extra Geld kostet, ist gesperrt

Von der Funk­tion ähnelt 4Bro Flexz! stark dem Angebot von fraenk. In beiden Ange­boten sind ein monat­liches Daten­paket sowie eine Flat­rate für Sprach­anrufe und SMS-Nach­richten inner­halb Deutsch­lands enthalten. Alles, was irgendwie extra Geld kosten könnte, wie Sonder­ruf­num­mern, Kurz­wahlen oder Anrufe ins Ausland, ist gesperrt. Kosten­lose Anrufe sind logi­scher­weise möglich, sowohl über die Vorwahl 0800, als auch über die 00800.

Die Daten­geschwin­dig­keit

Die Daten­höchst­geschwin­dig­keit liegt bei 4Bro bei 25 MBit/s (2G/4G), was für den "Haus­gebrauch" absolut ausreicht. Die Nutz­bar­keit von 5G hingegen bleibt weiter den Telekom-Original-Tarifen vorbe­halten, auch damit kann man leben.

Ist das Daten­volumen von 7 bzw. 12 GB ausge­reizt, kann bei 4B/4Bro (und bei fraenk) ein weiteres Daten­paket von 2 GB gekauft werden. Das kostet 5 Euro und hält für 30 Tage. Die "unli­mited" Tages­flat von 4Bro kostet 6 Euro und gilt 24 Stunden. Falls man sich derweilen im Ausland befindet, ist das Daten­volumen auf 56 GB begrenzt. (Bei fraenk sind es maximal 24 GB für eben­falls 5 Euro).

Komplettes Roaming

Wie bei "fraenk" ist auch in den Flexz!-Tarifen das komplette EU-Roaming (inklu­sive EWR-Länder und Groß­bri­tan­nien) enthalten und auch die Schweiz ist inklu­sive. Befindet man sich in einem auslän­dischen Netz, können inter­natio­nale Rufnum­mern mit Ziel EU/EWR (und Schweiz) erreicht werden. Kehrt man ins Heimat­land zurück, sind Auslands­anrufe wieder gesperrt.

Travel­pass für Roaming­zone 2

Unge­wöhn­lich ist die Auslands-Option "Travel­pass", die in der "Länder­gruppe 2" gilt. Darin sind 1 GB Daten, 20 Frei-Minuten Tele­fonie und 20 Frei-SMS enthalten. Sie gilt 30 Tage und kostet 15 Euro. Zur Länder­gruppe 2 gehören Ziele wie die ameri­kani­schen Jung­fern-Inseln, alle Länder in Konti­nen­tal­europa, die nicht Mitglied der EU oder des EWR sind, und auch die USA oder die Färöer-Inseln. Es gilt in den Ländern ein 30/30 Sekunden-Takt und auch das Abhören der Mailbox kostet dann Geld.

