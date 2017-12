Google nennt die besten Android-Apps, Spiele und Medien 2017

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu, weshalb viele Unternehmen, wie auch Google, die Ereignisse der letzten zwölf Monate Revue passieren lassen. Unter dem Motto "Das Beste aus 2017" wurden die überzeugendsten Android-Anwendungen und Medien gekürt. Dabei unterteilte der Konzern die Inhalte in den Kategorien "Die besten Apps 2017", "Die besten Spiele 2017", "Die besten Filme 2017", "Die besten Bücher 2017", "Die besten TV-Serien 2017" und "Die beste Musik 2017". In der Disziplin Apps konnte Google "Socratic – Mathematik und Hausaufgaben Hilfe" am meisten beeindrucken.

Die laut Google besten Apps und Spiele 2017

Google hat die Apps und Medien 2017 für Android ernannt Das Smartphone wird zwar häufig für Internetausflüge, zum Fotografieren oder zum Streamen von Musik und Videos genutzt, doch auch der pädagogische Wert wird durch qualitative Lern-Anwendungen immer häufiger erkannt. Kinder und Android-Mobilgeräte – das passt gut, findet Google, und ernennt "Socratic – Mathematik und Hausaufgaben Hilfe" zur App des Jahres. Laut Google App des Jahres 2017 Bei diesem Programm müssen die Kleinen ihre Hausaufgaben mit dem Handy fotografieren und erhalten von der Künstlichen Intelligenz Lösungsvorschläge. Es werden alle Fächer unterstützt und auf In-App-Käufe verzichtet der Entwickler Socratic. Weitere App-Empfehlungen von Google können Sie hier einsehen. Für die Mobile-Gamer führt indes kein Weg an "CATS: Crash Arena Turbo Stars" vorbei. Das Multiplayer-Kampfspiel konnte sich den Android-Titel "Spiel des Jahres" sichern. Katzen und Kampfroboter - CATS: Crash Arena Turbo Stars Es gilt, mit skurrilen Bauteilen einen Roboter zu bauen, der von einer Katze gesteuert wird. Diesen muss man dann in Duellen gegen andere Spieler antreten lassen. Weitere Spiele-Empfehlungen finden Sie auf dieser Seite.

Die laut Google besten Filme und Serien 2017

Während es in den Kategorien Apps und Games jeweils einen eindeutigen Sieger gibt, wollte sich der Suchmaschinen-Entwickler scheinbar bei den Medien nicht festlegen. Gleich 50 Filme wurden als "beste Filme 2017" tituliert. Darunter Comicverfilmungen wie "Wonder Woman", "Logan" und "Guardians of the Galaxy Volume 2", aber auch Action-Highlights abseits von Superhelden wie "Die Mumie", "Fast and Furious 8" und "John Wick 2". Wonder Woman ist laut Google ein Film-Highlight 2017 Wenn Sie Unterhaltung für den Nachwuchs wollen, sind Sie laut Google bei "Boss Baby", "Sing" und "Vaiana" gut aufgehoben. Die vollständige Liste gibt es unter diesem Link zu entdecken. Die 50 Serien, die vom Unternehmen empfohlen werden, umfassen Vertreter wie "Prison Break", "Sherlock", "Once Upon a Time", "Supergirl", "Der Lehrer", "Lucifer", "The Shannarah Chronicles", "The Simspons" und "2 Broke Girls". Hier geht es zur kompletten Auflistung.

Die laut Google besten Bücher / beste Musik 2017

Bezüglich der eBooks beschränkt sich Google auf die Sparten "Bestseller" und "Die besten Liebesromane". Auch dieses Jahr stehen die Romane "Fifty Shades of Grey" von E.L. James hoch im Kurs bei den Lesern. Immer noch sehr begehrt: Fifty Shades of Grey Unter anderem sind das autobiografische Werk "9 Tage wach" des Schauspielers Eric Stehfest und der Thriller "AchtNacht" von Sebastian Fitzek ebenfalls populär. Die vollständigen Google-Empfehlungen hält dieser Link bereit. Wenn Sie eine Mitgliedschaft bei Play Musik haben, können Sie sich außerdem die meistgestreamten Songs 2017 anhören.