1&1: Control Center-App getestet

Es ist prak­tisch, wenn man seinen Mobil- oder Fest­netz­ver­trag in einer App am Smart­phone verwalten kann. Mit dem Control Center bietet 1&1 hier eine eigene Lösung. Wir haben uns die App näher ange­schaut und ziehen ein Fazit.

Das 1&1 Control Center bietet zahlreiche Funktionen

Bild: 1&1 Telecommunication SE Insbe­son­dere große Netz­betreiber setzen auf ein breites Service­angebot. In erster Linie wird dabei auf Kunden­kon­takt im Shop oder per Telefon gesetzt. Gerade aber auch in Zeiten von Corona haben Unter­nehmen ein berech­tigtes Inter­esse, dass Kunden möglichst viele Vertrags­ange­legen­heiten selbst online erle­digen können. Zumal dies natür­lich auch in nicht uner­heb­lichem Umfang Kosten für den Kunden­ser­vice spart.

Beispiels­weise lohnt sich hier ein Blick auf 1&1: Der Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern aus Monta­baur verfügt im Gegen­satz zu seinen Wett­bewer­bern zwar nicht über ein vergleich­bares Netz an eigenen statio­nären Geschäfts­stellen, setzt dafür jedoch auf einen beson­ders starken Telefon- und Online­ser­vice. Neben der 24-Stunden-Hotline ohne Tele­fon­com­puter ist vor allem das Control Center ein wich­tiger Anlauf­punkt für die Vertrags­ver­wal­tung der Fest­netz- und Mobil­funk­kunden. Wir haben uns ange­schaut, ob die Service-App im Alltag über­zeugen kann.

Grund­funk­tionen

Bild: 1&1 Telecommunication SE Wich­tigste Funk­tion des Control Centers ist natür­lich die Vertrags­ver­wal­tung. Diese umfasst alle abge­schlos­senen Fest­netz- und Mobil­funk­pro­dukte, aber auch Zusatz­ver­träge wie beispiels­weise 1&1 HD TV und zuge­buchte Paket­optionen. Ange­zeigt wird darüber hinaus der Mobil­funk-Daten­ver­brauch einzelner SIM-Karten sowie die genutzten Gesprächs­minuten. Außerdem ist es möglich, Rech­nungen als PDF herun­ter­zuladen bzw. die zuvor genannten Optionen zuzu­buchen oder abzu­wählen.

Aller­dings funk­tio­nierte das Zubu­chen von Diensten über die Control Center App in unserem Test nicht sonder­lich zuver­lässig. Mal war es möglich, die Optionen auszu­wählen, zu anderen Zeiten wiederum nicht. Hier erhielten wir die Fehler­mel­dung, dass wir uns an die Hotline wenden sollen, um Kunden­daten zu vervoll­stän­digen. Im Web-Zugang über den Browser wurden die Tarif­optionen und Wech­sel­mög­lich­keiten jedoch zum Test­zeit­punkt voll­ständig ange­zeigt. Neben weiteren Sicher­heits­ein­stel­lungen können auch Daten­schutz­ein­stel­lungen in der App vorge­nommen werden.

Ergän­zende Features

Wer seinen 1&1 DSL-Anschluss via WLAN nutzt, findet in der Control Center-App eine nütz­liche Zusatz­funk­tion: Es kann sowohl ein Check der Netz­qua­lität wie auch eine Opti­mie­rung der WLAN-Verbin­dung durch­geführt werden. Im Anschluss wird dem Kunden direkt mitge­teilt, welche Dienste mit dem entspre­chenden Daten­durch­satz flüssig genutzt werden können. Prak­tisch ist auch die grafi­sche Konto­stands­über­sicht, in der alle Ausgaben für den DSL-Anschluss, Mobil­funk­pro­dukte und Zusatz­optionen über­sicht­lich ange­zeigt werden.

Bei Mobil­funk­ver­trägen bietet die App außerdem eine Netz­qua­litäts­mes­sung. In dieser sind Up- Down­load- und Ping-Werte einzu­sehen. Diese werden dann für maximal sechs Monate vorge­halten. Sehr löblich sind die voll­stän­digen Konfi­gura­tions­mög­lich­keiten des Mobil­funk­ver­trages, wozu insbe­son­dere das Sperren und Entsperren von Sonder­ruf­num­mern, Auslands­tele­fonie sowie Dritt­anbie­ter­diensten gehören. Auch die Deak­tivie­rung der SMS bei Nicht­erreich­bar­keit ist direkt möglich.

Fazit

Die 1&1 Control Center App bietet umfang­reiche admi­nis­tra­tive Konfi­gura­tions­mög­lich­keiten für alle vorhan­denen 1&1-Verträge. Gleich­wohl schien die Buchung von Tarif­optionen oder ein Tarif­wechsel zumin­dest bei unserem Test in der App nicht zuver­lässig zu funk­tio­nieren. Eine Funk­tion, die wir uns in der App auf jeden Fall wünschen, sind Push-Mittei­lungen zum Vertrag. Beispiels­weise wäre es fair, wenn 1&1 bei einem 24 Monate laufenden Vertrag recht­zeitig in der App per Push-Mittei­lung über den spätesten Kündi­gungs­termin infor­miert. Denn häufig ist es so, dass Kunden unab­sicht­lich die drei­mona­tige Kündi­gungs­frist verpassen und sich der Vertrag dann um weitere zwölf Monate verlän­gert. Dabei kommt es nicht selten zu Miss­ver­ständ­nissen mit dem Anbieter.

Was wir in der Control Center App außerdem vermisst haben, ist ein direkter 24-Stunden-Zugang zum Service-Chat. Zwar gab es im Hilfe­bereich einen Button zum Service-Chat, dieser war jedoch ziem­lich versteckt. Außerdem hatte er zu unserem Test­zeit­punkt keine Funk­tion bzw. der Chat war nicht erreichbar. Das ist ein großer Minus­punkt, denn 1&1 wirbt beson­ders für seinen heraus­ragenden Prio­rity-Kunden­ser­vice. Und gerade ein Inter­net­anbieter sollte dann auch per Internet erreichbar sein.

