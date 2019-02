Neugierige Apps in die Schranken weisen

Benö­tigt eine Fitness-App wirk­lich Zugriff auf die Kamera? Und muss die Wasser­waagen-Anwen­dung wirk­lich den Kalender und die Kontakte lesen? Wie über­griffig eine App sein darf, sollten sich Smart­phone-Nutzer vor der Instal­la­tion gut über­legen. Denn klar ist: Viele Anwen­dungen greifen sich so ziem­lich alle Daten vom Mobil­gerät, die sie kriegen können - auch sensible. Schad­soft­ware kann über den Zugriff aufs Telefon aber auch hohe Kosten durch das Anwählen von Nummern oder das Versenden von SMS erzeugen.

Häufig sagt schon die Art der Zugriffs­rechte, die eine App verlangt, etwas über ihre Serio­sität aus. "Wenn die App zu viele Berech­ti­gungen fordert, die nicht dem eigent­li­chen Zweck der Anwen­dung dienen, würde ich davon abraten. Das gilt insbe­son­dere dann, wenn das Handy sowohl für private als auch beruf­liche Zwecke genutzt wird", sagt Karo­lina Wojtal, Juristin beim Euro­päi­schen Verbrau­cher­zen­trum Deutsch­land.

Erster Hinweis: Text­in­halt der Bewer­tungen

Manche Apps genehmigen sich viel zu viele Berechtigungen Doch wie erkennt man zwie­lich­tige Apps? Das Lesen von Nutzer­be­wer­tungen kann erste Hinweise auf unse­riöse Apps liefern. Die Anzahl der Sterne ist dabei nicht maßge­bend, eher der Text­in­halt der Bewer­tungen.

Zwar verlangen die meisten Apps grund­sätz­lich relativ viele Berech­ti­gungen. Aber oft sind diese nicht kritisch und häufig brau­chen die Anwen­dungen gar nicht alle gefor­derten Berech­ti­gungen, um richtig zu funk­tio­nieren. Konse­quentes Entziehen lautet daher im Zweifel die Devise.

Bei Android ist das seit der Version 6.0 (Marsh­mallow) über eine zentrale Verwal­tung der Berech­ti­gungen in den Einstel­lungen möglich. Dort können sich Nutzer nicht nur die Berech­ti­gungen der jewei­ligen Apps anschauen, sondern diese gege­be­nen­falls eben auch wieder entziehen. Denn vor der Instal­la­tion werden zwar die Rechte, die eine App bean­sprucht, gesam­melt ange­zeigt. Der Nutzer kann an diesem Punkt aber nur alles akzep­tieren oder die Anwen­dung nicht instal­lieren.

Auch bei iOS-Geräten gilt: Der App-Store zeigt vor der Instal­la­tion nicht die Berech­ti­gungen an, die die App sich nimmt. Das sollte man also sofort nach der Instal­la­tion prüfen und gege­be­nen­falls ändern. Dies funk­tio­niert in den Einstel­lungen des iPhones oder iPads.

Grund­sätz­lich prüfe Apple von Entwick­lern einge­reichte Apps inten­siver als Google, bevor sie im Store ange­boten werden, meint Karo­lina Wojtal. "Dies hat zur Folge, dass Apple den Entwick­lern stren­gere Vorgaben hinsicht­lich der Berech­ti­gungen aufer­legt." Aller­dings seien die Krite­rien, die Apple bei der Prüfung anlegt, nicht immer klar. "Hier arbeitet Google mit seinem Play Store trans­pa­renter."

Problem bei dienst­lich und privat genutztem Handy

Für Anwender, die ihr Dienst­handy auch privat nutzen, kann es zum Problem werden, wenn privat instal­lierte Apps auf das Adress­buch oder andere sensible Daten der Firma zugreifen. Meist gebe es hierzu spezi­elle Rege­lungen im Arbeits­ver­trag - und Arbeit­nehmer könnten in Schwie­rig­keiten geraten, wenn Firmen­daten miss­braucht werden, erklärt Karo­lina Wojtal. Nutzer eines Dienst­handys sollten deshalb besser beim Arbeit­geber nach­fragen, welche Apps sie instal­lieren dürfen.

Oder sie legen gleich ein zweites Nutzer­konto für private Zweck an, was bei Andrdoid seit Version 5.0 möglich ist - in den Einstel­lungen unter dem Punkt "Nutzer und Konten". Über die Schnell­ein­stel­lungen oder den Sperr­bild­schirm lässt sich das Konto dann schnell wech­seln.

Nutzer sollten grund­sätz­lich bedenken, dass kosten­lose Apps tenden­ziell mehr Berech­ti­gungen einfor­dern, etwa um mehr Daten für Analyse- und Werbe­zwecke gewinnen zu können. "Gratis-Apps finan­zieren sich häufig darüber, dass der Anbieter das Nutzungs­ver­halten auf dem jewei­ligen Gerät auswertet", heißt es dazu beim Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­band. "Für den Nutzer ist kaum nach­voll­ziehbar, zu welchem Zweck dies geschieht und was mit den abge­grif­fenen Daten passiert." Auch deshalb sollten Nutzer nicht mehr Apps als nötig instal­liert haben. Faust­regel: Was man nicht braucht, wird deinstal­liert.

In einem sepa­raten Ratgeber erläu­tern wir, wie man verse­hent­lich gekaufte kosten­pflich­tige Apps wieder zurück­gibt.

