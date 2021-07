Covid-19: Ab heute wieder Impfzertifikate in Apotheken

Apotheken sollen verschreibungspflichtige Medikamente abgeben und Patienten beraten. Jetzt stellen sie auch (wieder) Impf-Zertifikate aus.

Foto: Picture-Alliance / dpa Viel Häme und Spott hatte die vorüber­gehende Abschal­tung des Zerti­fikate-Portals des Deut­schen Apothe­ker­ver­bandes ausge­löst. Gegen Vorlage eines Impf­passes können Apotheken gegen Covid-19 geimpften Personen einen digi­talen Impf­nach­weis mit QR-Code ausstellen, den man in die Corona-Warn-App (CWA) oder in die CovPass App einlesen kann. Diese QR-Codes erlauben dann den Zutritt zu Veran­stal­tungen ohne aktu­ellen Test und können die Basis für Reisen ins Ausland bilden.

Apotheken sollen verschreibungspflichtige Medikamente abgeben und Patienten beraten. Jetzt stellen sie auch (wieder) Impf-Zertifikate aus.

Foto: Picture-Alliance / dpa Zwei IT-Spezia­listen war es relativ einfach gelungen, eine nicht exis­tie­rende "Fake Apotheke" mit dem schönen Namen "Sonnen­apo­theke" in diesem Portal anzu­melden und danach einer nicht exis­tie­renden Fanta­sie­person ein "gültiges" Zerti­fikat auszu­stellen. Das Wirt­schafts­magazin Handels­blatt hatte darüber berichtet.

Da im Deut­schen Apothe­ker­ver­band nicht alle Apotheken Mitglied sind, war ein "Gast­zugang" für solche Apotheken errichtet worden. Kritiker werfen dem Verband vor, bei einer Erst-Anmel­dung keine Plau­sibi­litäts­prü­fung (z.B. durch Daten­prü­fung oder wenigs­tens ein Anruf bei der antrags­stel­lenden Apotheke oder den Versand der Frei­schal­tungs­unter­lagen per Post) und eine Absi­che­rung des Logins durch ein Zwei­faktor-System vorzu­nehmen.

Zwar wurde die Gematik-ID (Kennung für medi­zini­sche Teil­nehmer wie Ärzte, Apotheker etc.) abge­fragt, doch konnte man in dem Portal offenbar belie­bige Ziffern eintragen, wenn nur die Gesamt­länge stimmte.

Am Freitag erklärten der Deut­sche Apothe­ker­ver­band (DAV) und das Bundes­gesund­heits­minis­terium in einem gemein­samen State­ment, wie es mit der Ausstel­lung von Impf­zer­tifi­katen weiter­geht:

Ein solcher wäre im Übrigen eine Straftat. Alle Apotheken, die dies wünschen, erhalten in der nächsten Woche schritt­weise wieder Zugriff auf das DAV-Portal, so dass sie auch wieder Impf­zer­tifi­kate ausstellen können. DAV, IBM (Soft­ware und Hard­ware­kon­zern), Gematik und BMG (Minis­terium) arbeiten zudem gemeinsam daran, die Sicher­heit bei der Ausstel­lung von Impf­zer­tifi­katen durch eine Einbin­dung dieses Prozesses in die sichere Tele­matikin­fra­struktur insge­samt noch weiter zu erhöhen."