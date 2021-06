Lizenz: DAB+-Programm Antenne NRW darf starten

Antenne NRW kann auf DAB+ starten

Foto: Antenne NRW Die Medi­enkom­mis­sion der Landes­anstalt für Medien NRW (LfM) hat in ihrer Sitzung am 25. Juni 2021 der Antenne NRW GmbH & Co. KG mit Sitz in Düssel­dorf eine Zulas­sung für die Verbrei­tung eines landes­weiten Hörfunk­pro­gramms erteilt. Damit kann das neue Programm Antenne NRW via DAB+, Kabel und online ab dem Herbst 2021 auf Sendung gehen.

Hits des neuen Jahr­tau­sends für NRW

Für Antenne Bayern ist es die erste Expan­sion des bekannten baye­rischen Formats mit eigenem Programm in einem Hörfunk­markt außer­halb Bayerns. Antenne Bayern hatte sich im vergan­genen Jahr mit einem Musikmix aus Hits des neuen Jahr­tau­sends neu posi­tio­niert und verzichtet seither auf ältere Hits der 80er und 90er. Glei­ches Musik­format soll nun auch bei Antenne NRW zum Zug kommen.

"Wir freuen uns sehr über die Entschei­dung und danken der Landes­anstalt für Medien NRW für das Vertrauen in unsere Unter­neh­mens­gruppe", betont Felix Kovac, CEO der Unter­neh­mens­gruppe Antenne Bayern. "Mit den Sendern Antenne Bayern und Rock Antenne sind wir bereits bundes­weit über DAB+ vertreten. Nord­rhein-West­falen ist einer der span­nendsten Radio- und Audio­märkte Europas mit großem Wachs­tums­poten­tial. Mit Antenne NRW bringen wir unsere Exper­tise als eines der führenden deut­schen Audio-Unter­nehmen in die Weiter­ent­wick­lung der Privat­rund­funk­land­schaft ein." Detail­lierte Infor­mationen zum Sende­start werden recht­zeitig bekannt gegeben.

radio NRW erhält Lizenz für NOXX

Ferner hat die radio NRW GmbH, ein Zusam­men­schluss der nord­rhein-west­fäli­schen Zeitungs­ver­leger und RTL, eine Lizenz für ein Programm unter dem Namen "NOXX" erhalten. Unter diesem Namen firmiert aktuell bereits das Nacht­pro­gramm der NRW-Lokal­radios. Wo NOXX verbreitet werden soll, ist noch offen. radio NRW hat zuletzt bereits die Lizenz für ein DAB+-Programm mit dem Namen "MYDIO" erhalten.