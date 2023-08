DAB+: Antenne Bayern bald wieder außerhalb des Freistaats

Wie geplant ist am Montag die Oldie Antenne im zweiten, natio­nalen DAB+-Multi­plex gestartet. Das Programm der Antenne Bayern Group hat das Haupt­pro­gramm Antenne Bayern ersetzt. Parallel bleibt das Oldie-Programm in acht Bundes­län­dern in den Regio­nal­muxen, und die Antenne Bayern ist nur noch in Bayern im terres­tri­schen Digi­tal­radio zu hören - aller­dings nur für kurze Zeit.

Bishe­rige Sende­plätze der Oldie Antenne

Antenne Bayern kehrt nach kurzer Zeit auch außerhalb Bayerns auf DAB+ zurück

Foto: Antenne Bayern, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Nach einer Über­gangs­frist soll das Antenne-Bayern-Haupt­pro­gramm auch wieder außer­halb Bayerns auf DAB+ zu hören sein. Das bestä­tigte der Sender auf Anfrage von teltarif.de. Hierfür müsse aller­dings noch tech­nisch einiges in die Wege geleitet werden, heißt es von Antenne Bayern. Es handelt sich wohl um die Zufüh­rung. In einigen Bundes­län­dern wie Hessen braucht die Antenne Bayern auch noch eine regio­nale Zulas­sung, die bundes­weite reicht hierfür nicht aus.

Antenne Bayern wird im Endausbau dann in neun Bundes­län­dern über DAB+ zu hören sein (zusammen mit Bayern), die Oldie Antenne über die bundes­weite Frequenz in ganz Deutsch­land. Letzt­lich gibt es also einen Tausch zwischen der Oldie Antenne und Antenne Bayern, was die DAB+-Kapa­zitäten angeht.

Antenne Bayern nur Platz­halter für neues Chillout-Programm?

In der Radio­szene sorgt das sowohl für Freude als auch für Unver­ständnis. Tatsäch­lich hat der Privat­sender auch viele Fans außer­halb Bayerns, die den Sender nach der Abschal­tung jetzt schon vermissen. Andere monieren, dass es ähnliche Programme wie das von Antenne Bayern in jedem anderen Bundes­land auch regional gäbe und hinter­fragen das Enga­gement. Wer tatsäch­lich an Antenne Bayern inter­essiert ist, könne das Programm doch auch über Internet oder Apps hören.

Frag­lich ist aller­dings, wie lange die Verbrei­tung in den regio­nalen Muxen bestehen bleibt. Denn mit Chillout Radio plant die Antenne Bayern Group ein weiteres digi­tales Programm und hat sich damit bereits für DAB+ in Berlin und Bran­den­burg beworben. So könnte Antenne Bayern in den regio­nalen Muxen auch wieder nur ein Platz­halter sein, damit die Sende­plätze nicht verloren gehen. Laut Antenne Bayern seien das jedoch "alles nur Gerüchte".

Joke FM schaltet auch im Saar­land ab

Fakt dagegen ist, dass nun auch DAB+-Hörer im Saar­land auf das Comedy-Radio Joke FM verzichten müssen. Das Programm wurde nach den regio­nalen Muxen in Hessen auch an der Saar abge­schaltet und ist nur noch über das Internet zu hören. Zuvor hatte die Betrei­ber­gesell­schaft Insol­venz ange­meldet.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: Öster­reich hat große Pläne mit DAB+.