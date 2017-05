Analog-TV-Abschaltung: Schwarze Bildschirme in Hotels erwartet

Wer in Hessen, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg ein Hotelzimmer mietet, könnte ab Juni vorübergehend unter Umständen sprichwörtlich in die Röhre schauen, wenn er auf seinem Zimmer fernsehen möchte. Denn einige Hotels scheinen ihr TV-Signal nach wie vor über das analoge Kabelsignal zu empfangen.

Wie viele Hotels auf welchem Weg ihr TV-Signal empfangen, darüber hat auch der Hotel- und Gaststättenverband in Nordrhein-Westfalen keine Unterlagen. Der Verband informiere aber seine Mitglieder aktiv über die Abschaltung des analogen Kabelsignals, wie ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Was die Hotels aber daraus machen, obliege nicht dem Verband. Bei der gerade abgeschlossenen DVB-T-Umstellung habe man aber zumindest in Nordrhein-Westfalen auch kein negatives Feedback bekommen, so der Verband. Entweder hatten also alle Hotels, die in Nordrhein-Westfalen über DVB-T das Fernsehen empfingen, rechtzeitig umgestellt oder DVB-T war in den Hotels nicht vorhanden.

Information per Laufband

Einblendung im laufenden TV-Programm. Unitymedia informiert seit diesem Monat in einem Laufband in den analogen TV-Programmen über die bevorstehende Abschaltung: "Unitymedia schaltet AnalogTV ab. Im Juni 2017 stellt Unitymedia in fünf Wellen auf DigitalTV um. Die Umstellung auf das digitale Kabelfernsehen im Kabelnetz von Unitymedia beginnt am 1. Juni 2017 im südlichen Baden-Württemberg. Darauf folgt am 6. Juni das nördliche Baden-Württemberg. Dann Hessen am 13. Juni und das südliche NRW am 20. Juni, zuletzt das nördliche NRW am 27. Juni. Alle Informationen zur analogen Abschaltung erhalten Sie auf unitymedia.de/digital-verbindet oder unter 0800 773 32 04".

Nach Einschätzung unserer Redaktion wird das jedoch für Hotels nicht ausreichen. Selbst einige Privatkunden dürften das ignorieren, wie Erfahrungen aus der analogen Satellitenabschaltung vor einigen Jahren gezeigt haben. Hier war wenige Tage vor der Abschaltung kaum noch etwas vom eigentlichen TV-Signal zu sehen. Zahlreiche Verbraucher haben das jedoch "übersehen".

In einer weiteren Meldung haben wir für Sie zusammengestellt, wann in welcher Region das TV-Signal abgeschaltet wird.