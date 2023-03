ANGA: Grundsatzurteil zu Weitersenderechten in TV & Radio

In einem mehr­jäh­rigen Rechts­streit über die Lizen­zie­rung der Weiter­sen­derechte für Fernseh- und Hörfunk­pro­gramme hat der Breit­band­ver­band ANGA laut eigenen Angaben ein funda­mental wich­tiges Urteil gegen eine deut­sche Verwer­tungs­gesell­schaft erwirkt.

Hinter­grund: Um neue, inter­net­basierte TV-Platt­formen wie Zattoo und waipu.tv oder IPTV- und OTT-Anbieter, die wie klas­sische Kabel­unter­nehmen lineare Sender bündeln und über das offene Internet verbreiten, gibt es seit längerem Streit über die Lizen­zie­rung der Weiter­sen­derechte. Neue Platt­formen sehen sich etwa mit dem Problem konfron­tiert, dass ihre Form der Weiter­ver­brei­tung nicht im Urhe­ber­recht gere­gelt war. Jeder Urheber, ja sogar jeder Schau­spieler hätte rein theo­retisch seine eigene Rechts­posi­tion gegen­über den neuen TV-Platt­formen geltend machen können. In einem Rechtsstreit über die Lizenzierung der Weitersenderechte hat die ANGA ein wichtiges Urteil erwirkt

Foto: dpa Die Netz­betreiber der ANGA bieten ihren Kunden zudem nicht mehr nur das klas­sische Kabel­fern­seh­pro­dukt für Zuhause an. Hinzu­gekommen sind neue TV-Formen wie Strea­ming über das Internet (OTT), aber auch zeit­ver­setzte Dienste wie Catch-Up-TV und Online-Video­recorder. Die Klärung der für diese Ange­bote erfor­der­lichen Urhe­ber­lizenzen gestaltet sich in der Praxis oftmals schwierig und lang­wierig. Die neuen Anbieter gingen daher nicht kalku­lier­bare Risiken ein, und tatsäch­lich gab es in der Vergan­gen­heit auch Mehr­for­derungen der Verwer­tungs­gesell­schaften. Die Chancen auf bran­chen­weiten Rechts­frieden und inno­vative Medi­enan­gebote waren somit einge­schränkt.

Gericht setzt neuen Gesamt­ver­trag fest

Auf eine Klage der ANGA hat das Ober­lan­des­gericht München jetzt einen neuen Gesamt­ver­trag fest­gesetzt. Dieser regelt, zu welchen Kondi­tionen die Mitglieds­unter­nehmen des Verbandes die Rechte für die leitungs­gebun­dene Weiter­sen­dung von Fernseh- und Hörfunk­pro­grammen erwerben können. Umfasst wird sowohl klas­sisches Kabel­fern­sehen als auch neu die Verbrei­tung im IP-Stan­dard, etwa über Glas­faser­netze. Einge­räumt werden dafür Urheber- und Leis­tungs­schutz­rechte privat­wirt­schaft­licher Fernseh- und Hörfunk­unter­nehmen.

Das Gericht hat in seinem 105-seitigen Urteil zahl­reiche Mehr­for­derungen der Verwer­tungs­gesell­schaft gegen­über dem bis 2016 bestehenden Gesamt­ver­trag zurück­gewiesen. Das betrifft unter anderem die Höhe des Vergü­tungs­satzes, die Bedeu­tung von Daten zum Beispiel im Rahmen von IPTV und die Einfüh­rung von soge­nannten Mindest­bemes­sungs­grund­lagen.

Nach dem Urteil bleiben die Vergü­tungs­sätze auf dem Niveau des Tarifs von 2012. Beson­ders bedeutsam: Für Endkun­den­umsätze gelten weiterhin keine festen Mindest­bemes­sungs­grund­lagen, es bleibe grund­sätz­lich bei einer prozen­tualen und damit für beide Seiten fairen Vergü­tung. Die Bemes­sungs­grund­lage besteht aus den tatsäch­lich erzielten Erlösen. Nach den Fest­stel­lungen des Gerichts gelte inso­weit "ein strenger Wirk­lich­keits­maß­stab ohne pauscha­lie­rende Vergü­tungs­bestand­teile". Daraus lässt sich die zentrale Erkenntnis ableiten, dass auch für die digi­tale Medi­enver­brei­tung weiterhin der Grund­satz gilt, dass Rech­tenutzer nur für solche Umsätze Vergü­tungen an die Rech­teinhaber zahlen müssen, die sie tatsäch­lich erwirt­schaften, nicht aber für rein fiktive Einnahmen, die sich die Rech­teinhaber vorstellen können.

Erste Entschei­dung über urhe­ber­recht­liche Gesamt­ver­träge

Das Urteil ist von beson­derer Bedeu­tung, denn es handelt sich um die erste Entschei­dung des für urhe­ber­recht­liche Gesamt­ver­träge in Deutsch­land zentral zustän­digen Ober­lan­des­gerichts über die Vergü­tungs­para­meter für Weiter­sen­derechte.

"Wir sind mit dem Urteil des Ober­lan­des­gerichts sehr zufrieden", sagt ANGA-Geschäfts­führer Dr. Peter Charissé. "Die umfang­rei­chen Fest­stel­lungen werden für alle weiteren Lizenz­ver­hand­lungen über Kabel­fern­sehen, IPTV und auch TV-Ange­bote im offenen Internet (OTT-TV) von großer Bedeu­tung sein. Die ausführ­lich begrün­dete Entschei­dung bietet zugleich die Chance auf bran­chen­weiten Rechts­frieden, damit Fern­seh­ver­anstalter und Platt­form­betreiber gemeinsam inno­vative Medi­enan­gebote entwi­ckeln können, um zum Vorteil aller Betei­ligten im Wett­bewerb mit inter­natio­nalen Strea­ming-Ange­boten bestehen zu können."

Der fest­gesetzte Gesamt­ver­trag hat eine Mindest­lauf­zeit von 2018 bis Ende 2028. Der Klage war eine Kündi­gung des bis 2016 bestan­denen Gesamt­ver­trags durch die Verwer­tungs­gesell­schaft und ein Schieds­ver­fahren bei der amtli­chen Schieds­stelle nach dem Verwer­tungs­gesell­schaf­ten­gesetz (VGG) voraus­gegangen. Gegen deren Eini­gungs­vor­schlag hatte die beklagte Verwer­tungs­gesell­schaft Wider­spruch einge­legt.

Gegen das Urteil ist die Revi­sion zulässig. Der Bundes­gerichtshof nimmt jedoch nur eine einge­schränkte Über­prü­fung vor, denn die Fest­set­zung eines Gesamt­ver­trags ist eine rechts­gestal­tende Entschei­dung gemäß § 130 VGG, für die dem Ober­lan­des­gericht ein weiterer Ermes­sens­spiel­raum einge­räumt wird.

