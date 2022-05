ANGA COM: Es entsteht ein großer FTTH-Flickenteppich

Auf der ANGA COM disku­tierten Netz­betreiber die Rolle der Privat­inves­toren beim Glas­faser­ausbau in Deutsch­land. Sie gingen auch der Frage nach, ob eines Tages ein einzelnes TK-Unter­nehmen den Markt konso­lidieren wird.

Privat­inves­toren wollen in den Glas­faser­ausbau in Deutsch­land insge­samt zwischen 30 und 50 Milli­arden Euro inves­tieren. Ausge­hend davon, dass die Deut­sche Telekom bis 2030 28 Millionen Haus­halte verglasen will, bleiben für die Wett­bewerber rund zwölf Millionen Haus­halte übrig. Die ange­kün­digten Inves­titionen würden den Worten von Johannes Pruchnow, Mana­ging Director der gabo System­technik, für die doppelte Zahl an Haus­halten ausrei­chen. Kein Wunder, dass unter den Netz­betrei­bern Gold­grä­ber­stim­mung herrscht.

Auf der ANGA COM diskutierten im Panel "Smart Networks: Neue Investoren und ihre Ausbaupläne" Netzbetreiber über die Glasfaserzukunft Deutschlands

Foto: MH Media Aber es ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Zwar habe sich laut Pruchnow inzwi­schen die Situa­tion im Tiefbau entspannt, da viele Unter­nehmen aus dem Ausland Deutsch­land als neuen Markt für sich entdeckt haben, aber Mate­rial­preise und Kredit­zinsen steigen. Hinzu kommt, dass es zwar viele „Homes passed“ gibt, aber nur wenige „Homes connected“. „Homes passed ist nicht defi­niert“, bemän­gelte Jan Georg Budden, CEO und Mitgründer der Deut­schen GigaNetz, auf der ANGA COM. Es sei nicht klar gere­gelt, wie nah bzw. fern die Glas­faser an einem Haus entlang­führen müsse, damit es als Home passed durch­gehe. „Daher wird die Zahl der Homes Connected die Währung sein“, erklärte Budden.

Open Access als Grund­lage

Johannes Pruchnow, Managing Director der gabo Systemtechnik, sprach auf der ANGA COM von einer Entspannung in Bezug auf Tiefbaukapazitäten

Foto: MH Media Der Deut­sche-GigaNetz-CEO pflich­tete Pruchnow bei, dass nicht der Tiefbau der limi­tie­rende Faktor sei. Budden sieht den Flaschen­hals bei den Planungs­kapa­zitäten. „Das Baurecht muss geän­dert werden“, forderte er auf der ANGA COM. Er warnte auch vor dem Irrglauben vieler Bürger­meister, sie könnten mit der Förde­rung durch Bund und Land schneller Glas­faser verlegen als um eigen­wirt­schaft­lichen Ausbau. Das würde letzt­end­lich die Inves­toren wieder vertreiben.

Deutsche-GigaNetz-CEO Jan Georg Budden kritisierte, dass es keine Definition gibt, ab wann ein Haus als "Home passed" gilt. Die eigentliche Währung seien die "Homes connected".

Foto: MH Media Im Gegen­satz zu Ulrich Hoff­mann, CEO des Netz­betrei­bers Plusnet, sieht Budden Open Access auch nicht als das Allheil­mittel an. „Wenn ich keinen auf mein Netz lasse, erhöhe ich das Risiko, über­baut zu werden“, sagte Hoff­mann. „Wir werden die Netze öffnen müssen, sonst werden sie aufge­bro­chen“, pflich­tete ihm Marco Sick, CEO von Vatten­fall Euro­fiber bei.

Käse statt Busi­ness-Case

Da derzeit sehr viele Unter­nehmen Glas­faser­netze bauen, entsteht ein Flicken­tep­pich aus regio­nalen Netz­betrei­bern. Der wird nach Ansicht der Experten auch für einen langen Zeit­raum bestehen bleiben, da viel Eigen- und wenig Fremd­kapital im Markt sei. Deshalb spielen stei­gende Kredit­zinsen keine große Rolle. Das eine Unter­nehmen, das den Markt konso­lidiert, zeichnet sich nicht am Hori­zont ab. Gleich­wohl können sich die Experten durchaus vorstellen, dass es auf Diens­tee­bene jemanden geben könnte, der als bundes­weiter Brand auftritt.

Vattenfall-Eurofiber-CEO Marco Sick geht davon aus, dass die Netzbetreiber ihre Netze öffnen müssen, um zu verhindern, dass sie aufgebrochen würden

Foto: MH Media Für einen solchen Anbieter wäre Open Access aber die Basis. „Wir benö­tigen Stan­dards, um die Netze aggre­gieren zu können“, mahnte Hoff­mann an, denn nur so könne man die Mone­tari­sie­rung beim Kunden voran­treiben. „Ansonsten habe ich keinen Case, sondern nur Käse“, brachte es der Plusnet-CEO auf den Punkt.

