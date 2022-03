Anga Com: Diese Highlights erwarten wir

Endlich wieder heiße Debatten im Kongress mit den Chefs der deut­schen und inter­natio­nalen Breit­band-, Tele­kom­muni­kations- und Medi­enbranche sowie lebhafte Messe­stände: Die Fach­messe Anga Com kehrt im Mai in Präsenz zurück.

Nach zwei Jahren gibt es in diesem Jahr wieder eine Anga Com in Präsenz. Heute haben die Messe­ver­anstalter die Kongres­sagenda für den Programm­teil Stra­tegie veröf­fent­licht. Die Höhe­punkte bilden fünf Gipfel­dis­kus­sionen: der Digi­tal­gipfel, der Medi­engipfel, der Content-Gipfel, der Glas­faser­gipfel und der englisch­spra­chige Inter­national CTO Summit.

Insge­samt umfasst das Stra­tegie­pro­gramm 21 Panels und über 100 Spre­cher. Die Kongress­messe für Breit­band, Fern­sehen und Online findet vom 10. bis 12. Mai 2022 in Köln statt.

Die Crème de la Crème der Telko- und Medi­enszene

ANGA COM - Fachmesse und Kongress für Breitband, Kabel & Satellit

Bild: ANGA Services GmbH/Montage: teltarif.de Den Auftakt des Kongress­pro­gramms bietet ein hoch­karätig besetzter Digi­tal­gipfel mit Dr. Hannes Amets­reiter (CEO, Voda­fone Deutsch­land), Thorsten Dirks (CEO, Deut­sche Glas­faser), Srini Gopalan (Vorstands­mit­glied, Deut­sche Telekom und Spre­cher der Geschäfts­füh­rung, Telekom Deutsch­land), Timo von Lepel (Geschäfts­führer, NetCologne) und Chris­toph Vilanek (CEO, freenet). Das Thema der Diskus­sion lautet: "Netze, Dienste, Konnek­tivität: Wie schaffen wir den digi­talen Aufbruch?".

Programm­höhe­punkte im Bereich Medien und TV sind der Medi­engipfel und der Content-Gipfel. Für den Medi­engipfel mit dem Titel "Strea­ming und TV: Neue Konzepte für den perfekten Mix", haben Susanne Aigner (Geschäfts­füh­rerin, Disco­very GSA & BNLX), Matthias Dang (Co-CEO, RTL Deutsch­land und CEO, Ad Alli­ance), Andreas Lauken­mann (Geschäfts­führer Privat­kunden, Voda­fone Deutsch­land), Devesh Raj (CEO, Sky Deutsch­land) und Dr. Chris­toph Schneider (Geschäfts­führer, Amazon Prime Video) zuge­sagt.

Auf dem Content-Gipfel mit dem Titel "Linear und On Demand – Welche Inhalte für welche Platt­form?" spre­chen Nicole Agudo Berbel (Mana­ging Director & Chief Distri­bution Officer, Seven.One Enter­tain­ment Group), Thomas de Buhr (EVP DACH, DAZN), Chris­tine Strobl (ARD-Programm­direk­torin) und Elke Walt­helm (EVP Content & MD, Sky Deutsch­land/MD, NBC Universal Global Networks Deutsch­land).

Der Glas­faser­gipfel stellt die Frage "Vollgas für den Netz­ausbau: Steht die Ampel auf Grün?". Es spre­chen Dr. Dido Blan­ken­burg (Vorstands­beauf­tragter für Breit­band­koope­rationen bei der Deut­schen Telekom, Telekom Deutsch­land), Nelson Killius (Spre­cher der Geschäfts­füh­rung, M-net), Dr. Daniel Ritz (CEO, Tele Columbus) und Bernd Thielk (Geschäfts­führer, willy.tel).

Für den englisch­spra­chigen Inter­national CTO Summit mit dem Titel “What’s new with Fiber, DOCSIS & 5G” werden erwartet: Colin Buechner (Mana­ging Director/Chief Network Officer, Liberty Global), Michael Fränkle (EVP Networks & CTO, TDC NET), Angie Hage­mann (Chief Construc­tion Officer, Deut­sche Glas­faser), Dr. Belal Hamzeh (SVP and CTO, CableLabs) und Mallik Rao (Chief Tech­nology &Infor­mation Officer, Mitglied des Vorstands, Telefónica Deutsch­land Holding).

teltarif.de mit Team vor Ort

Die Stra­tegie-Panels adres­sieren eine Viel­zahl von aktu­ellen Themen der Breit­band- und Medi­enbranche. Neben einem Schwer­punkt beim Glas­faser­ausbau gehören dazu auch aktu­elle Fragen aus den Berei­chen Recht und Regu­lie­rung. Zudem geht es um die Zukunft der Rund­funk- und Kultur­fre­quenzen.

teltarif.de wird voraus­sicht­lich wieder mit einem Team vor Ort sein und von allen wich­tigen Panels, aber auch High­lights von den Messe­ständen berichten.

