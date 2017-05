In der kommenden Woche findet in Köln die Kabel- und Breitband-Messe Anga Com statt. teltarif.de wird über die wichtigsten News der Messe berichten.

Ab kommenden Dienstag trifft sich auf dem Messegelände in Köln wieder die Kabel- und Breitband-Branche sowie zahlreiche Medien zur alljährlichen Anga Com. Einer Breitband- und Content-Messe, die in diesem Jahr in neue Hallen umzieht und sich so einen neueren und auch moderneren Anstrich gibt.

teltarif.de wird ab kommenden Dienstag vom Messegelände in Köln berichten. Dabei erwarten wir Meldungen aus den verschiedensten Bereichen. So haben sowohl NetCologne als auch M-net schon durchblicken lassen, das sie konkrete Details zum Start von G.fast bekannt geben wollen. Mit der Technologie wollen die Netzbetreiber bei einem FTTB-Ausbau über die letzten Meter Kupferleitung im Haus dafür sorgen, dass einzelne Kunden mehrere hundert Megabit buchen können. Der Präsident der Anga bei der Eröffnung der Messe im Vorjahr.

Auch von Unitymedia sind Neuigkeiten zu erwarten. Während der Anga Com beginnt beispielsweise die Analog-Anschaltung im Netz des Anbieters. Weitere "Stammgäste" auf der Anga Com sind AVM, die als einer der Hauptlieferanten für Kabelrouter gelten, aber auch zahlreiche weitere Kabelrouter-Hersteller, die vor allem im unteren Preissegment tätig sind.

Kongressprogramm parallel zur Messe

Parallel zur eigentlichen Messe findet auch das Kongressprogramm der Anga Com statt. Hier gibt es verschiedene Panels rund um Strategie im TV-Markt, Over-the-top-Inhalte und Technik. Bei der Eröffnungsveranstaltung am Dienstag werden zudem die CEOs von Vodafone (Hannes Ametsreiter), Telekom (Niek Jan van Damme), Tele Columbus (Ronny Verhelst) und freenet (Christoph Vilanek) erwartet. Das gemeinsame Thema: Gigabit, 4K und Over the Top: Breitband und Medien in der Disruption.

teltarif.de wird ab Dienstag mit mehreren Redakteuren in Köln vor Ort sein und von den Highlights der Anga Com berichten. Alle Anga-Com-News sehen Sie in unserem Newsticker oder gebündelt auf unserer Anga-Com-Messeseite.