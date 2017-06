FRITZ!Box, Fusions-Gerüchte und G.fast: Das ist die Anga Com 2017

Was gibt es Neues auf der Anga Com 2017? Marleen und Thorsten fassen die Highlights zusammen und reden über neue Breitband-Technologien, neue FRITZ!Boxen und Fusions-Gerüchte.

In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Anga Com in Köln. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Darüber sprechen wir heute

In Köln findet derzeit die Branchenmesse Anga Com statt. Hier trifft sich die Breitband-Branche sowie die Medienunternehmen und zeigen ihre Neuigkeiten und diskutieren über die richtigen Strategien. Die dreitägige Messe- und Kongress-Veranstaltung gilt für diesen Branchenzweig als die wichtigste Veranstaltung des Jahres. Die Anga Com in Köln Marleen und Thorsten haben sich während der Messe getroffen und sich für den Podcast über ihre bisherigen Highlights ausgetauscht. So hat Marleen Neuigkeiten zu einer neuen Kabel-FRITZ!Box von AVM für den neuen DOCSIS-3.1-Standard im Kabelnetz und vom Nachfolger der derzeitigen Horizon-Box von Unitymedia. Thorsten berichtet von der Eröffnungsveranstaltung der Messe, bei der Telekom-Chef Niek Jan van Damme, Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter und Unitymedia-Chef Lutz Schüler zugegen waren. Schüler befeuerte hier wieder die Fusionsgerüchte von Unitymedia und Vodafone.

Eine weitere neue Entwicklung, von der Thorsten und Marleen im Podcast berichten ist G.fast. Die neue Technik wird in Kürze von M-Net und NetColgne eingesetzt und soll im FTTB-Ausbau höhere Datenraten bis in die Haushalte bringen.

