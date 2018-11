Nach CEBIT-Aus: Anga Com erweitert Themenspektrum

Nach dem Aus der Computermesse CEBIT erweitert die Fachmesse Anga Com ihr Themenspektrum um die Bereiche Smart City, 5G, Internet of Things, Smart Home, Künstliche Intelligenz, Big Data, Cloud Services, Cyber Security und Personalisierung.

Die Anga Com, Fachmesse und Kongress für Breitband, Fernsehen und Online, wird nächstes Jahr ihre Themenvielfalt deutlich erweitern. Innerhalb ihrer Kernbereiche Breitband und audiovisuelle Medien werden die Stichworte Smart City, 5G, Internet of Things, Smart Home, Künstliche Intelligenz, Big Data, Cloud Services, Cyber Security und Personalisierung deutlich aufgewertet – dies gleichermaßen im Kongressprogramm und in der Ausstellung. Damit fängt die Anga Com auch einen Teil des Fachpublikums der CEBIT ab, die es in Zukunft nicht mehr geben wird. 2018 gab es viel Kritik bei Ausstellern und Besuchern wegen der Terminüberschneidung der CEBIT mit der Anga Com.

Sonderfläche für junge Unternehmen

Die Anga Com wächst Mit dem "Small Enterprise Park" schafft die Anga Com 2019 eine neue Sonderfläche speziell für kleine und junge Unternehmen. Das Angebot richtet sich an neue Aussteller, die nicht die Infrastruktur und Größe eines regulären Messestands benötigen, sich aber dennoch eine feste Anlaufstelle für ihre Kunden wünschen. Der Preis für eine komplett ausgestattete Präsenz beläuft sich auf 1950 Euro. Das neue Angebot sei speziell konzipiert für Software- und Inhalteanbieter, Dienstleister, Berater, Forschungs- und Bildungsinstitute, Fördereinrichtungen, Kommunen und Behörden.

"Mit noch mehr Angeboten zur digitalen Transformation und neuen Sonderflächen wollen wir neue und dabei insbesondere jüngere Unternehmen und Besucher adressieren", sagt Dr. Peter Charissé, Geschäftsführer der Anga Com. "Besonders Telekommunikations-, Medien- und Onlineunternehmen finden in Köln optimale Voraussetzungen: Mit den hier ansässigen Marktführern ist und bleibt das Rheinland die wichtigste Breitband- und Medienregion Europas. Zugleich steht der Wirtschaftsraum Köln/Düsseldorf/Bonn für mehr als 40 Millionen Menschen in einem Umkreis von 250 Kilometern. Gleich drei internationale Flughäfen sind in weniger als einer Stunde erreichbar."

Die nächste Anga Com findet vom 4. bis 6. Juni 2019 in Köln statt. Mit bereits mehr als 200 Ausstelleranmeldungen zeichnet sich für die Messe schon sechs Monate vor dem Start laut dem Veranstalter eine hervorragende Buchungslage ab. 2018 hat die Anga Com einen Rekordzuwachs erreicht: Mit mehr als 500 Ausstellern und 21 700 Teilnehmern (davon 47 Prozent international) verzeichnete sie ein Besucherplus von 12 Prozent und ein Ausstellerplus von 10 Prozent.

Weitere Hintergrund-Infos zum Aus der CEBIT gibt es in unserem Artikel CEBIT-Rückblick - die Messe, die sich überflüssig machte.

E-Mail

E-Mail Drucken 2 Teilen (3)