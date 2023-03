Anga Com 2023: Diese Highlights erwarten Besucher

Ende Mai findet die Anga Com als führende Kongress­messe für Breit­band, Fern­sehen und Online statt. Die Veran­stalter haben nun das Programm für die Messe bekannt gegeben.

Die Anga Com hat als führende Kongress­messe für Breit­band, Fern­sehen und Online das Programm veröf­fent­licht. Zu den Höhe­punkten der Messe, die vom 23. bis 25. Mai 2023 in Köln statt­findet und auf der in 26 Panels mehr als 100 Spre­che­rinnen und Spre­cher auftreten, zählen der Digi­tal­gipfel, der Medi­engipfel, der Giga­bit­gipfel, der Content-Gipfel und der neue, englisch­spra­chige Inter­national FTTH Summit.

High­lights: Digital- und Medi­engipfel

Panel auf der Anga Com

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Der Digi­tal­gipfel mit dem Titel "Wie gelingt der perfekte Mix aus Wirt­schaft und Staat?" ist in diesem Jahr mit einer beson­ders hoch­karä­tigen Mischung von CEOs und Politik besetzt und wird durch die bekannte Jour­nalistin und Fern­seh­mode­ratorin Anna Planken mode­riert. Teil­neh­mende am Panel sind Srini Gopalan (Vorstands­mit­glied, Deut­sche Telekom und Spre­cher der Geschäfts­füh­rung, Telekom Deutsch­land), Silke Krebs (Staats­sekre­tärin im Minis­terium für Wirt­schaft, Indus­trie, Klima­schutz und Energie des Landes NRW), Timo von Lepel (Geschäfts­führer, NetCologne), Andreas Pfis­terer (CEO, Deut­sche Glas­faser), Phil­ippe Rogge (CEO, Voda­fone Deutsch­land), Stefan Schnorr (Staats­sekretär im Bundes­minis­terium für Digi­tales und Verkehr)und Bernd Thielk (Geschäfts­führer, willy.tel).

Der Medi­engipfel beschäf­tigt sich mit der Schlüs­sel­frage "Wie schaffen wir neues Wachstum bei TV und Video?". Tradi­tio­nell wird dieses Panel mode­riert von Fach­jour­nalist Thomas Lück­erath (DWDL.de). Teil­nehmer sind Sabine Anger (SVP, Strea­ming, Central & Northern Europe, Para­mount), Matthias Dang (Co-CEO RTL Deutsch­land, CEO Ad Alli­ance), Katja Hofem (VP Content DACH, Netflix), Daniel Rose­mann (Sender­chef ProSieben und SAT.1) und Dr. Chris­toph Schneider (Geschäfts­führer, Amazon Prime Video).

Weitere Panels: Giga­bit­gipfel und Content-Gipfel

Weitere Panels bieten der Giga­bit­gipfel mit der Frage "Wie entwi­ckeln sich die Netz- und Anbie­ter­struk­turen bis 2025?" und den Diskus­sions­teil­neh­mern Jan Georg Budden (CEO und Mitgründer, Deut­sche GigaNetz), Nelson Killius (Spre­cher der Geschäfts­füh­rung, M-net), Klaus Müller (Leiter Glas­faser, Telekom Deutsch­land), Markus Oswald (CEO, Tele Columbus) und Jens Prautzsch (CEO, Unsere Grüne Glas­faser).

Im Content-Gipfel geht es um das Thema "Free vs. Pay - Wie entwi­ckelt sich der Wett­bewerb?" mit Nicole Agudo Berbel (Mana­ging Director & Chief Distri­bution Officer, Seven.One Enter­tain­ment Group), Michael Bracher (SVP Produc­tion & Edito­rial DACH, DAZN), Arnim Butzen (SVP Busi­ness Unit TV & Enter­tain­ment, Telekom Deutsch­land), Frank Hoff­mann (Geschäfts­führer WELTN24) und Tanja Hüther (Head of ARD Distri­bution Board, ARD).

Neuig­keiten auf der Anga Com

Der neue, englisch­spra­chige Inter­national FTTH Summit beginnt mit einem Panel mit den CEOs und CTOs inter­natio­naler Ausrüster. Danach werden aktu­elle, praxis­nahe Show­cases zum Glas­faser­ausbau in Europa gemeinsam von Ausrüs­tern und Netz­betrei­bern präsen­tiert. Die Anga Com will damit ihre inter­natio­nale Ausrich­tung mit Ausstel­lern aus 35 Ländern und tradi­tio­nell rund 40 Prozent inter­natio­nalen Teil­neh­mern unter­strei­chen.

Ein Teil des Programms findet erst­mals an allen drei Tagen auf der neuen Inno­vation Stage unmit­telbar in den Messe­hallen statt. Die Inno­vation Stage ist Teil der Sonder­fläche Media Distri­bution mit dem Strea­ming & OTT Hub in Halle 7.

Ein völlig neues Kongress­format ist der Thementag Glas­faser & Kommunen am Donnerstag, 25. Mai 2023, mit kosten­freiem Eintritt zu Messe und Kongress. Partner des Themen­tags sind die atene KOM GmbH und der Verband der Anbieter von Tele­kom­muni­kations- und Mehr­wert­diensten (VATM).

Neben einem Update zur Giga­bit­stra­tegie werden gleich neun Glas­faser­netz­betreiber mit den Städten und Gemeinden über ihre aktu­ellen Ausbau­kon­zepte spre­chen. Am ersten Panel nehmen teil: Deut­sche GigaNetz, Deut­sche Glas­faser, LEONET, OXG Glas­faser und Tele Columbus. Im zweiten Panel spre­chen: Deut­sche Giga Access, Infra­fibre Germany, Vatten­fall Euro­fiber und VX Fiber. Abge­rundet wird das Programm mit dem "atene KOM-Breit­band­forum für Kommunen" mit Vorträgen zu aktu­ellen Bran­chen­themen.

Im vergan­genen Jahr hatten wir die Anga Com 2022 per Text und Podcast Revue passieren lassen.