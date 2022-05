Rückblick: Das war die ANGA COM 2022

In dieser Woche fand die Fach­messe ANGA COM nach der Corona-Pause erst­mals wieder statt. Wir blicken im Podcast auf die Veran­stal­tung zurück.

Rückblick auf die ANGA COM 2022

Foto/Logo: ANGA Services GmbH, Grafik/Montage: teltarif.de In dieser Woche fand die ANGA COM in Köln erst­mals nach der Corona-Pause wieder statt. teltarif.de war vor Ort, um von Messe und Kongress zu berichten. Im aktu­ellen Podcast blicken wir auf die Veran­stal­tung zurück.

Darüber spre­chen wir heute

Foto/Logo: ANGA Services GmbH, Grafik/Montage: teltarif.de Die ANGA COM ist zurück. Nach zwei Jahren Pause konnte die Messe wieder als "echte" Veran­stal­tung auf dem Kölner Messe­gelände statt­finden. Dieses Mal waren die beiden Messe­hallen nicht ganz voll. Einige - auch namhafte - Aussteller waren nicht dabei. Im Podcast spre­chen wir darüber, welche Unter­nehmen wir vermisst haben.

Positiv über­rascht waren wir von AVM. Der Berliner Hersteller hatte nicht nur sein neuestes FRITZ!Box-Modell mit dabei. Wir hatten auf der ANGA COM auch die Möglich­keit, uns die Beta-Version des neuen Betriebs­sys­tems FRITZ!OS 7.50 anzu­sehen. Welche Neue­rungen die FRITZ!Box-Besitzer wann bekommen, berichten wir eben­falls im Podcast.

Wir konnten die ANGA COM aber auch für etwas nutzen, was bei den vielen virtu­ellen Events der vergan­genen beiden Jahre viel zu kurz kam: Der persön­liche Austausch mit Kollegen und Vertre­tern von Unter­nehmen. Natür­lich können wir nicht aus Hinter­grund­gesprä­chen zitieren, aber dennoch darüber reden, worüber man in der Branche spricht. Auch dazu gibt es mehr in der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel".

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Podcast direkt anhören und abon­nieren

