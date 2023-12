MediaMarkt: Handy-Aktion mit Samsung, Google & Co.

Bis zum 17. Dezember 2023 läuft bei den Händ­lern MediaMarkt und Saturn eine Aktion namens "Android Weeks". Darunter sind zahl­reiche Ange­bote zu verschie­denen Smart­phone-Modellen zu finden. Wir machen bei ausge­wählten Modellen der Hersteller Samsung, Google, Xiaomi und Moto­rola den Preis­check, ob sich die Ange­bote auch tatsäch­lich lohnen oder ob andere Händler unter Umständen bessere Ange­bote haben.

Samsung-Foldable aus 2022

"Android Weeks": Smartphone-Angebote von MediaMarkt und Saturn

Das erste Angebot betrifft das Samsung Galaxy Z Fold 4. Dabei handelt es sich um ein Foldable im Buch­format, das im August 2022 auf den Markt kam, es ist demnach nicht das aktu­ellste dieser Serie. Das MediaMarkt- und Saturn-Angebot erscheint ziem­lich verlo­ckend, wird doch das Modell mit üppiger 512 GB interner Spei­cher­kapa­zität (Farbe "Phantom Black") zum Preis in Höhe von 995 Euro inklu­sive Versand­kosten verkauft.

Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich handelt es sich dabei um einen sehr guten Deal, den auch der Online­händler Amazon mitgeht. Andere Händler wie carbon­phone (1079 Euro) oder Gomibo (1128 Euro) verkaufen das Samsung Galaxy Z Fold 4 in der genannten Konfi­gura­tion aktuell zu höheren Preisen.

Google-Foldable

Googles erstes Foldable, das in diesem Jahr auf den Markt kam, ist das Pixel Fold. Wie üblich in der Kate­gorie der falt­baren Smart­phones ist die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers sehr hoch ange­setzt, jeder Preis­rutsch ist also will­kommen. Das Modell mit 256 GB Spei­cher in der Farbe Obsi­dian wird von MediaMarkt und Saturn im Rahmen der Android-Weeks-Aktion bis zum 17. Dezember jeweils zu einem Preis in Höhe von 1779 Euro inklu­sive Versand­kosten verkauft.

Dabei handelt es sich um einen guten Deal. Andere Händler verkaufen das Google-Foldable in der Regel noch zur UVP des Herstel­lers in Höhe von 1899 Euro.

Xiaomi 12T

Das Xiaomi 12T mit 256 GB internem Spei­cher in der Farbe "Black" wird von MediaMarkt und Saturn derzeit zu einem Preis von jeweils 349 Euro inklu­sive Versand­kosten verkauft. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich handelt es sich dabei um ein gutes Angebot, kostet dieses Modell bei anderen Händ­lern wie Galaxus (379,65 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Alter­nate (395,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) doch mehr.

Moto­rola Edge40

Weiter geht es mit dem Moto­rola Edge 40. In Schwarz und mit 256 GB Spei­cher werden bei MediaMarkt oder Saturn 339 Euro inklu­sive Versand­kosten fällig. Dabei handelt es sich zum Stand jetzt aber nicht um das beste Angebot. Andere Händler wie Gomibo (318 Euro inklu­sive Versand­kosten), Jacob (323,89 Euro) oder Elec­tronis (323,98 Euro) bieten das Eclipse-Black-farbene Moto­rola Edge40 mit 256 GB internem Spei­cher güns­tiger an.

Infor­mationen zum Preis­ver­gleich

Beim Preis­ver­gleich orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Online-Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können als die ange­gebenen Vergleichs­preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Zu beachten ist auch, dass Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen. Die Preise können zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen. In der Regel beschränken wir uns beim Preis­ver­gleich auf die "dunklen" Farb­vari­anten, also alles, was Schwarz ist oder in die Rich­tung geht. Daher kann es sein, dass Ange­bote zu anderen Farben güns­tiger oder auch teurer sind.

Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.

