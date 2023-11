Android Auto 11.0 als Beta-Version verfügbar

Google hat die Version 11.0 von Android Auto veröf­fent­licht. Diese ist zunächst Teil­neh­mern des Beta-Tests vorbe­halten, kann aber auch unab­hängig vom Google Play Store herun­ter­geladen werden. Aller­dings sollten sich Inter­essenten vom Update nicht zu viel erwarten. Auch wenn eine "Punkt-Null-Version" den Anschein erweckt, dass eine Reihe von Neue­rungen enthalten sind, ist das zumin­dest bei Android Auto 11.0 nicht der Fall.

Einem Smart­droid-Bericht zufolge gibt es Nutzer, denen ein verän­dertes Design bei Google Maps aufge­fallen ist. Dieses wurde bislang nur für wenige Kunden frei­geschaltet und stößt auf ein eher nega­tives Echo. Dabei ist das Rede­sign nicht neu, wie es im Bericht weiter heißt. So wurde das Update schon im Sommer erst­mals gezeigt und im Oktober offi­ziell ange­kün­digt. Android Auto 11.0 Beta ist da

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Google In einigen Fällen ist die neue Darstel­lung webba­siert bereits verfügbar, in der Google Maps App aber noch nicht oder umge­kehrt. In wiederum einigen Fällen erfolgte die Bereit­stel­lung - vermut­lich eher zufällig - zeit­gleich mit der Instal­lation von Android Auto 11. Nahe­lie­gend ist, dass Google das Maps-Update schritt­weise an die Nutzer verteilt und es eine Weile dauert, bis es auf allen kompa­tiblen Smart­phones landet.

Android Auto 11 bald für alle

In den kommenden Tagen ist mit der Vertei­lung der neuen Version von Android Auto an alle Kunden zu rechnen. Mangels aussa­gekräf­tigem Chan­gelog und sicht­baren Neue­rungen kann man nur darüber speku­lieren, dass Google mit dem Update Probleme "unter der Haube" ange­gangen ist. Immer wieder beklagen Nutzer Einschrän­kungen im Zusam­men­hang mit Android Auto. Durch Stabi­litäts­pro­bleme kam zuletzt auch der Fehler, dass Musik­strea­ming-Apps im Auto verstummten, nachdem die Smart­phones auf Android 14 aktua­lisiert wurden.

Größere Feature-Upgrades für Android Auto könnte Google wieder im Rahmen seiner Entwick­ler­kon­ferenz ankün­digen. Die Google I/O findet in der Regel im Mai statt. Danach kann es aller­dings noch Monate dauern, bis das Update bei den Kunden landet, wie sich beispiels­weise zuletzt bei der Vertei­lung der Cool­walk-Benut­zer­ober­fläche gezeigt hat.