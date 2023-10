Android Auto 10.7 verfügbar: Neues Feature zeigt sich

Android Auto soll Feature-Upgrade bekommen

Google hält weiterhin daran fest, häufig Updates für Android Auto zu veröf­fent­lichen. Leider fehlen oft aussa­gekräf­tige Chan­gelogs, sodass unklar bleibt, welche Ände­rungen die neuen App-Versionen mit sich bringen. So ist es auch bei der Version 10.7 von Android Auto. Diese Vari­ante der Anwen­dung wird derzeit über den Google Play Store verteilt.

Während das Update auf den ersten Blick keine Neue­rungen mit sich bringt, berichtet das Online­magazin 9to5google über eine Funk­tion, die im Quell­code der neuen App für Android Auto gefunden wurde. So sollen Nutzer die Möglich­keit bekommen, die Benut­zer­ober­fläche auf dem Auto-Display mehr als bisher zu perso­nali­sieren.

Eigenes Hinter­grund­bild im Auto

Mit Android Auto wird es demnach künftig möglich sein, das auf dem Smart­phone verwen­dete Hinter­grund­bild auch auf dem Bild­schirm im Fahr­zeug zu verwenden. Den Angaben zufolge ist vorge­sehen, diese Option im Menü für die Einstel­lungen von Android Auto zu imple­men­tieren. Sichtbar ist sie derzeit aber noch nicht.

Das eigene Hinter­grund­bild sei nur im App-Drawer zu sein, nicht in der neuen Dash­board-Ansicht, die Anfang des Jahres bei Android Auto einge­führt wurde. Aller­dings lässt das Cool­walk-Design kaum Platz für Wall­paper. Schließ­lich werden hier schon Inhalte mehrerer Apps parallel ange­zeigt. So gesehen ist die Einschrän­kung nach­voll­ziehbar.

Bild­schirmaus­rich­tung als "Knack­punkt"

Ein Problem für die Umset­zung der perso­nali­sierten Wall­paper könnte in der Praxis auch die Bild­schirmaus­rich­tung sein. Die Hinter­gründe auf dem Smart­phone werden in den meisten Fällen für den Betrieb im Hoch­format einge­richtet. Das Display im Fahr­zeug zeigt Android Auto aber in der Regel im Quer­format an.

Eben­falls neu sei eine Opti­mie­rung für Akkus von Elek­tro­autos. Zudem seien Ände­rungen für die Rege­lungen sichtbar, wie Apps voraus­setzen können, dass das Auto bei der Nutzung geparkt ist. Ob und wann Google die neuen Features frei­schaltet, ist nicht bekannt. Theo­retisch ist es auch nicht ausge­schlossen, dass der Platt­form­betreiber ledig­lich interne Tests durch­führt, während es die Neue­rung nie in die regu­läre Version von Android Auto schafft.