Android Auto 11.2 verfügbar: Das ist neu

Android Auto ist in der Version 11.2 im Google Play Store verfügbar. Einige neue Features zeigen sich aber bislang nur für wenige Nutzer.

Android Auto bekommt neue Funktionen

Foto: 9to5google Google hat die Version 11.2 der Android-Auto-App veröf­fent­licht. Diese steht wenige Tage nach dem Start des Beta-Tests somit nun als offi­zielle Version im Google Play Store zum Down­load bereit. Neue Funk­tionen sind noch nicht sichtbar. Einem Smart­droid-Bericht zufolge hat sich aber ein Fehler einge­schli­chen. So werden in den Schnell­zugriffen für die Navi­gation auch dann ausschließ­lich Tank­stellen ange­zeigt, wenn man in den Einstel­lungen fest­legt, dass ein E-Auto verwendet wird.

Erste Nutzer berichten, dass es Ände­rungen für den Google Assistant auf Android Auto gibt. Dazu gehört ein Tran­skript für Sprach­ein­gaben. Zudem wurde die Benut­zer­ober­fläche auf dem Fahr­zeug-Display nach einer Antwort auf Messenger-Nach­richten per Sprach­ein­gabe beob­achtet. So gibt es virtu­elle Tasten zum Löschen und Absenden der Mittei­lung und das Foto sowie der Name des Chat-Part­ners zusammen mit dem Logo des genutzten Messen­gers.

Eine weitere Neue­rung ist die Anzeige eines kleinen Punkts für einge­gan­gene Mittei­lungen. Bislang wurde die Anzahl der empfan­genen Nach­richten ange­zeigt. Mögli­cher­weise will Google die Auto­fahrer mit der neuen Lösung weniger vom Stra­ßen­ver­kehr ablenken. Unklar ist, ob diese Ände­rung schon für alle Nutzer sichtbar ist. Bei uns ist das mit einem Samsung Galaxy S23 Ultra der Fall, während die Verän­derungen für den Google Assistant und den Versand von Chat-Nach­richten noch nicht zu sehen sind.

Waze: Probleme mit der Sprach­steue­rung

Android Auto bekommt neue Funktionen

Foto: 9to5google Wie der Google Watch Blog berichtet, kommt es bereits seit einigen Wochen zu Problemen mit der Sprach­steue­rung der Navi­gations-App Waze über Android Auto. Erst im vergan­genen Jahr wurde die Android-Auto-Unter­stüt­zung für die zweite Karten- und Navi-App von Google umfang­reich über­arbeitet. Warum des nun erneut zu Fehlern kommt, ist nicht bekannt.

Dem Bericht zufolge werden die Sprach­befehle vom Google Assistant erkannt. Nutzer erhalten auch eine entspre­chende Rück­mel­dung. Waze führt die Befehle aber - aus welchem Grund auch immer - nicht aus. Google Maps und andere Navi­gations-Anwen­dungen sind von diesem Fehler nicht betroffen.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass in diesem Jahr eine neue Version des AAWireless-Dongles für kabel­loses Android Auto auf den Markt kommen soll.