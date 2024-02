Wie 2023: Samsung bestätigt Probleme mit Android Auto

Als Samsung vor einem Jahr die Smart­phones der Galaxy-S23-Serie veröf­fent­licht hatte, dauerte es nicht lange, bis erste Nutzer bemän­gelten, dass es beim Einsatz von Android Auto zu Problemen kommt. Mit Soft­ware-Updates wurden die Fehler später behoben. Das wird auch in diesem Jahr nötig sein. Besitzer eines nagel­neuen Modells der Galaxy-S24-Serie beklagen, dass sie Android Auto nicht nutzen können.

Einem Bericht von 9to5google zufolge hat der Hersteller den tech­nischen Fehler offi­ziell bestä­tigt. Betroffen seien Fahr­zeuge von VW, Skoda und Seat. Laut Samsung liegt das Problem am Fahr­zeug selbst, nicht am Telefon oder der Soft­ware von Google. Die drei Auto­her­steller arbeiten dem Bericht zufolge an Soft­ware-Updates, um das Problem zu beheben. Unklar ist, wann und auf welchem Weg betrof­fene Anwender die Fehler­berei­nigungen bekommen. Samsung bestätigt Android-Auto-Probleme

Bild: teltarif.de

Speziell zu Volks­wagen merkt Samsung den Angaben zufolge an, dass das Problem mit IP-Adressen zusam­men­hängt, die über Android-Hotspots zuge­wiesen werden. Damit sei das System von Volks­wagen nicht voll­ständig kompa­tibel. Als Tipp heißt es von Samsung, betrof­fene Kunden sollten ggf. die Nutzung eines anderen USB-Kabels für die Verbin­dung zwischen Smart­phone und Car-HiFi-System testen sowie alle Fahr­zeug-Einstel­lungen über­prüfen, die im Zusam­men­hang mit Android Auto stehen.

Android Auto 11.3 zeigt sich

Seit wenigen Tagen steht die neue Android-Auto-Version 11.3 für Beta-Tester bereit. In Kürze ist mit der finalen Vari­ante zu rechnen. Wie fast immer hält sich Google auch dieses Mal mit einem aussa­gefä­higen Chan­gelog zurück. Im kurzen Test mit einem Samsung Galaxy S23 Ultra sind uns keine Ände­rungen aufge­fallen. Es gibt aller­dings immer mehr Nutzer, die von der 3D-Darstel­lung von Gebäuden bei der Navi­gation mit Google Maps über Android Auto berichten. Unklar ist, ob es einen Zusam­men­hang mit dem Update für die Android-Auto-App gibt.

Wie 9To5google berichtet, gibt es außerdem ein Update für die WetterOnline-App, das auch die Nutzung über den Bild­schirm im Auto berück­sich­tigt. So wird jetzt auch die geteilte Ansicht im Start­bild­schirm von Android Auto unter­stützt. Beispiels­weise kann somit die Wetter­karte parallel zur Navi­gation ange­zeigt werden.

Das Pendant zu Android Auto für iPhone-Nutzer nennt sich Apple CarPlay. Vor einein­halb Jahren hatte Apple umfang­reiche Neue­rungen für dieses Verfahren in Aussicht gestellt. Ende 2023 wurden die ersten Part­ner­schaften für CarPlay 2.0 verkündet. In diesem Jahr soll das System in ersten Fahr­zeugen verfügbar sein.