Android Auto wird von vielen Smart­phone-Nutzern einge­setzt, um die vom Handy bekannten Apps auch während der Auto­fahrt einzu­setzen. Die Steue­rung ist über den Bild­schirm im Fahr­zeug möglich, die Wieder­gabe erfolgt über die im Auto verbauten Laut­spre­cher. Aller­dings kommt es immer wieder zu tech­nischen Problemen. Google versucht, mit häufigen App-Updates gegen­zusteuern, schafft das aber in vielen Fällen nicht zeitnah.

Wie der Google Watch Blog berichtet, kommt es beispiels­weise zu Problemen bei der Medien-Wieder­gabe, nachdem das Smart­phone auf die aktu­elle Betriebs­system-Version Android 14 aktua­lisiert wurde. Google habe das Problem bestä­tigt. Aller­dings seien nur wenige Nutzer betroffen. Das macht es dem Platt­form­betreiber schwer, den Fehler einzu­grenzen und einen Bugfix zu liefern. Neuer Ärger mit Android Auto

Screenshot: teltarif.de, Quelle: android.com, Logo: Google, Montage: teltarif.de Dem Bericht zufolge sind ausge­rechnet Anwender betroffen, die Pixel-Smart­phones von Google verwenden. Ob das Problem auf bestimmte Pixel-Modelle beschränkt ist, ist nicht bekannt. Zudem berichten zumin­dest einige Nutzer, der Fehler trete nicht immer auf. Die Apps seien jeder­zeit verfügbar und ließen sich steuern. Es sei aber kein Audio­signal zu hören - weder über die Laut­spre­cher im Smart­phone noch über die Car-HiFi-Anlage.

Diese Work­arounds empfehlen betrof­fene Nutzer

Einige Betrof­fene haben als Work­around das Smart­phone neu gestartet, das Handy neu mit dem Enter­tain­ment-System verbunden oder auch nur in Apps wie Spotify oder YouTube Music einen neuen Song gestartet. Teil­weise habe das temporär geholfen. Nach wenigen Minuten sei die Wieder­gabe aber erneut verstummt.

Unter­dessen hat Google die Version 10.9 von Android Auto als Beta veröf­fent­licht. Erfah­rungs­gemäß wird das Update in den nächsten Tagen an alle Kunden verteilt. Offen­sicht­liche Neue­rungen bringt das Beta-Update nicht mit sich. Aller­dings schaltet Google neue Funk­tionen in der Regel server­seitig frei.

In den vergan­genen Wochen zeigte sich unter anderem die Option, Smart­phone-Wall­paper auch auf dem Auto-Display zu nutzen. Dazu kommen klei­nere Opti­mie­rungen für Google Maps, über die wir in einem eigenen Betrag bereits berichtet haben. Wann diese Verbes­serungen in der stabilen Version von Android Auto ankommen, ist nicht bekannt.

Für das iPhone gibt es mit Apple CarPlay eine mit Android Auto vergleich­bare Lösung.